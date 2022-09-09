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Hamile olduğu iddia edilmişti krizin nedeni ortaya çıktı aileler devreye girdi meğer bebek... Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?

Hadise'nin konserde ağlaması ardından yüzüklerin çıkması derken boşanma iddiaları iyice ayyuka çıktı. Yaşanan her gelişme Hadise'nin boşanacağını işaret ederken, merak edilen bilgiler gelmeye başladı. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in arasında neler yaşandığı ortaya çıktı. Ünlü çifti barıştırmak için aileler devreye girdi. İşte detaylar...

09.09.2022 13:16 - Son Güncelleme: 09.09.2022 13:16
Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hamile olduğu iddia edilmişti krizin nedeni ortaya çıktı aileler devreye girdi meğer bebek...

HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER BOŞANIYOR MU?

Hamile olduğu iddia edilmişti krizin nedeni ortaya çıktı aileler devreye girdi. Mehmet Dinçerler ile 5 ay önce evlenen Hadise'nin hamile olduğu iddiasıyla gündeme gelirken birden şaşırtan gelişmeler yaşandı.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hamile olduğu iddia edilmişti krizin nedeni ortaya çıktı aileler devreye girdi meğer bebek...

Konserde ağlaması, yüzüklerin çıkması derken ortalık iyice karıştı. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kara bulutlar mı dolaşıyor? Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hamile olduğu iddia edilmişti krizin nedeni ortaya çıktı aileler devreye girdi meğer bebek...

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hamile olduğu iddia edilmişti krizin nedeni ortaya çıktı aileler devreye girdi meğer bebek...

HADİSE YÜZÜĞÜ ÇIKARDI

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı. Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.

Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hamile olduğu iddia edilmişti krizin nedeni ortaya çıktı aileler devreye girdi meğer bebek...

MEHMET DE ÇIKARDI

Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler ise evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere takıldı.

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