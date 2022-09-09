Hamile olduğu iddia edilmişti krizin nedeni ortaya çıktı aileler devreye girdi meğer bebek... Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?

HADİSE YÜZÜĞÜ ÇIKARDI

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı. Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.