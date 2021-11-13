Hamile denilmişti! Sinem Kobal’dan yeni poz geldi herkes o detaya odaklandı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi yine hayran bıraktı
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuş ve geçen yıl ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandıkları iddia edildi. Söz konusu iddialar karşısında sessizliğini koruyan ünlü çiftten Sinem Kobal, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bavulların üstünde verdiği bir pozu takipçilerin beğenisine sunan Kobal'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları oyuncunun karnına odaklandı. İşte detaylar...
13.11.2021 21:06
- Son Güncelleme: 13.11.2021 21:06
2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen yıl ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlandığı iddia edildi. Kobal'ın 3.5 aylık hamile olduğu belirtilirken ikilinin çocuklarının cinsiyetinin ise erkek olduğu öne sürüldü.
Söz konusu iddialar karşısında sessizliğini koruyan ünlü çiftten Sinem Kobal, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Öte yandan siyah-beyaz pozunu takipçileriyle paylaşan Sinem Kobal, güzelliğiyle yine kendine hayran bıraktı.