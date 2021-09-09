Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ‘kusursuz güzellik’ dayatmasına isyan etti! ‘Tedavi görüyorum dedi son halini paylaştı
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan 'kusursuz güzellik' dayatmasına isyan etti! Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadaki "kusursuz güzellik" dayatmasına isyan eden genç oyuncu, yayınladığı videoda yüzündeki sivilceleri göstererek "Özgüvenim sıfır ama hepimizin sivilcesi olabilir. Sosyal medya varsa bunun için de olmalı" dedi. Son haliyle dikkat çeken Alkan, kısa sürede gündem oldu. İşte Zeynep Alkan'ın o paylaşımı...
09.09.2021 22:20
- Son Güncelleme: 09.09.2021 22:37
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, sosyal medyadaki "kusursuz güzellik" dayatmasına isyan etti.