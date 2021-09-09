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Haberler Magazin Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ‘kusursuz güzellik’ dayatmasına isyan etti! ‘Tedavi görüyorum dedi son halini paylaştı

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ‘kusursuz güzellik’ dayatmasına isyan etti! ‘Tedavi görüyorum dedi son halini paylaştı

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan 'kusursuz güzellik' dayatmasına isyan etti! Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadaki "kusursuz güzellik" dayatmasına isyan eden genç oyuncu, yayınladığı videoda yüzündeki sivilceleri göstererek "Özgüvenim sıfır ama hepimizin sivilcesi olabilir. Sosyal medya varsa bunun için de olmalı" dedi. Son haliyle dikkat çeken Alkan, kısa sürede gündem oldu. İşte Zeynep Alkan'ın o paylaşımı...

09.09.2021 22:20 - Son Güncelleme: 09.09.2021 22:37
Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ‘kusursuz güzellik’ dayatmasına isyan etti! ‘Tedavi görüyorum dedi son halini paylaştı

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, sosyal medyadaki "kusursuz güzellik" dayatmasına isyan etti.

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ‘kusursuz güzellik’ dayatmasına isyan etti! ‘Tedavi görüyorum dedi son halini paylaştı

Intsagram'ın hikaye kısmında bir video yayınlayan Alkan, yüzündeki sivilceleri filtre ve sansür uygulamadan takipçilerine gösterdi.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ‘kusursuz güzellik’ dayatmasına isyan etti! ‘Tedavi görüyorum dedi son halini paylaştı

Genç oyuncu, söz konusu videoda "Özgüvenim sıfır ama hepimizin sivilcesi olabilir. Sosyal medya varsa bunun için de olmalı" ifadelerini kullandı.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ‘kusursuz güzellik’ dayatmasına isyan etti! ‘Tedavi görüyorum dedi son halini paylaştı

Alkan, sosyal medyada herkesin kendisini güzel göstermeye çalıştığını ve bu nedenle de baskı oluştuğunu belirtti.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ‘kusursuz güzellik’ dayatmasına isyan etti! ‘Tedavi görüyorum dedi son halini paylaştı

Alkan bu baskıdan kurtulduğunu ve sivilce tedavisi gördüğünü de sözlerine ekledi.

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