Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan her iki yandan yırtmaçlı olan elbisesiyle paylaştı! Fit haliyle dikkat çekti ateşli yorumlar havada uçuştu
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan her iki yandan yırtmaçlı olan elbisesiyle paylaştı! Hamdi Alkan'ın kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Alkan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak yine adından söz ettirdi. Fit haliyle dikkat çeken Zeynep Alkan'a adeta yorum yağdı. İşte Zeynep Alkan'ın o paylaşımı...
04.05.2022 20:26 - Son Güncelleme: 04.05.2022 20:26
Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alakan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Zeynep Alkan'ın takipçilerinin ateş emojileriyle yorum yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem olurken genç oyuncunun fit hali dikkat çekti.