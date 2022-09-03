Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel 'beni aramadı' demişti! Zeynep Alkan sosyal medyaya küstü!
İnstagram ve Tik Tok hesaplarından yaptığı paylaşımlarla bir dönem sık sık gündeme gelen Zeynep Alkan yeni kararlar aldı. Yönetmen Hamdi Alkan'ın, oyuncu Canan Hoşgör ile evliliğinden dünyaya gelen Zeynep Alkan, dün Etiler'de görüntülendi. Alkan, samimi açıklamalarda bulundu. Hollanda'dan geri döndüğünü söyleyen Zeynep Alkan yeni planlarından bahsetti.
Sosyal medya hesaplarından iddialı paylaşımlarıyla tanınan Zeynep Alkan, sonunda 'kusursuz güzellik' dayatmasına isyan ederek sosyal medyadan uzaklaştığın itiraf etti. Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, 2021'de yüzünde aniden çıkan sivilceler nedeniyle bir dönem dışarı bile çıkmadığını hatırlatarak, ''Sosyal medya dediğimiz şey kimsenin gerçek hayatı değil ki. Herkes en iyi güzel halini en fit halini paylaşıyor. '' dedi. Yeni görüntüsüyle ilgili "Çok şükür atlattım, şu an için bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi" ifadelerini kullandı. İşte 23 yaşındaki güzelin son hali...
Zeynep Alkan'ın yıllar içerisindeki değişimi herkesin dikkatini çekiyor. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımları çok konuşuluyor. Son olarak tuhaf dans videosu ile sosyal medyayı sallamıştı.
Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan son muhabirlerin sorularına verdiği yanıtlarla gündeme geldi.