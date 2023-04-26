4 ayda 140 kilodan 96'ya düştü! 56'lık Alkan 36'lık gençlere meydan okuyor! İşte 44 kilo verme sırrı!

Geçtiğimiz yıl "Selen'le evliliği yürütemedik. Döndüremediğim noktada da vurmadan ve kırmadan bitirdik. Konuşma yasağını da dijital ortamda çocuklarım için kalmaması adına aldırdım. Benim özel hayatım, yaşandı ve bitti" açıklamasıyla gündeme gelen ünlü yöntemen uzun süredir kabuğuna çekilmişti.