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Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte ünlü şarkıcının memleketi…

Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… Asıl adı Haluk Acil olan Haluk Levent müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı yardımlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcının özel hayatı ise hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları özellikle "Haluk Levent nereli?" sorusunun cevabını aratıyor. Şarkıcının memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Haluk Levent'in memleketi…

28.05.2021 21:25 - Son Güncelleme: 28.05.2021 21:25
Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte ünlü şarkıcının memleketi…

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan şarkıcının özellikle memleketi merak konusu oldu.

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Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte ünlü şarkıcının memleketi…

İnternet kullanıcıları, "Haluk Levent nereli?" sorusunun cevabını aratmaya başladı. Ünlü şarkıcının memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Haluk Levent olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte ünlü şarkıcının memleketi…

Pınar Altuğ – İstanbul

Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte ünlü şarkıcının memleketi…

Ebru Şahin – İstanbul

Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte ünlü şarkıcının memleketi…

Ulaş Tuna Astepe – İzmit