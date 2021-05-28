Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte ünlü şarkıcının memleketi…

Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… Asıl adı Haluk Acil olan Haluk Levent müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı yardımlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcının özel hayatı ise hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları özellikle "Haluk Levent nereli?" sorusunun cevabını aratıyor. Şarkıcının memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Haluk Levent'in memleketi…

28.05.2021 21:25 - Son Güncelleme: 28.05.2021 21:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





