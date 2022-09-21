Haluk Bilginer, Zuhal Olcay'ı Aşkın Nur Yengi ile aldatmıştı... Yıllar sonra ihanet itirafı: "O duygu kolay değil, güçlü durmak isterken..."
Haluk Bilginer, Zuhal Olcay'ı Aşkın Nur Yengi ile aldatmıştı... Yıllar sonra gelen ihanet itirafı gündeme bomba gibi düştü. Zuhal Olcay 2004 yılında Haluk Bilginer'den boşanmıştı. Boşanmasının nedeni ise Haluk Bilginer'in o dönem Aşkın Nur Yengi ile adının aşk dedikodularına karışmış olmasıydı. Ünlü isim yıllar sonra o dönemde neler hissettiğini anlattı. İşte Zuhal Olcay'ın açıklamaları...
21.09.2022 16:40 - Son Güncelleme: 21.09.2022 16:48
"O DUYGU KOLAY DEĞİL, GÜÇLÜ DURMAK İSTERKEN..."
Haluk Bilginer, Zuhal Olcay'ı Aşkın Nur Yengi ile aldatmıştı... Yıllar sonra gelen ihanet itirafı gündeme bomba gibi düştü.
Zuhal Olcay, 1992'de nikah masasına oturduğu Haluk Bilginer'in adı Aşkın Nur Yengi ile aşk dedikodusuna karışınca 2004'te boşanmıştı.
Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi 2006'da evlenmişti. Zuhal Olcay bir süredir ünlü besteci Mazlum Çimen'le birlikte.