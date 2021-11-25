Halit Özgür Sarı'dan sonra 2 oyuncu daha ayrılıyor! Kardeşlerim dizisinden peş peşe kara haber! Projesi ile belli oldu gözyaşları sel oldu
Ailesi öldükten sonra yaşama tutunmaya çalışan kardeşlerin hikayesini konu alan Kardeşlerim dizisi son bölümüyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Başrol oyuncularından Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı. Sarı da yetmedi partneri Damlasu İkizoğlu da veda etti. Dizide iki sevgiliyi canlandıran oyuncuların ayrılığının üzerine Melisa'nın babası Akif'i oynayan Celil Nalçakan'ın da başka proje ile yoluna devam edeceği iddia edildi. Sevilen diziden 3 ayrılık olduğunu öğrenenler şaşkına uğradı.
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Son bölümüyle reytingleri alt üst eden dizide neler oluyor? Anne ve babasının ölümünden sonra kardeşlerini bir arada tutmak için her şeyini ortaya koyan Kadir son bölümde kaza geçirerek hayatını kaybetti. Kadir'in ölümü izleyicileri şoke etti. Dizide Kadir'i canlandıran Halit Özgür Sarı 29. bölümde Kardeşlerim'den ayrıldı. Sarı'ının ardından Melisa karakterine hayat veren oyuncu Damlasu İkizoğlu da diziye veda etti. Yaprak dökümünün başladığı dizide iki oyuncunun ayrılığının üzüntüsü henüz tazeyken bu kez Celil Nalçakan'dan kötü haber geldi.
''TERTEMİZ DELİRDİK''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu vedasını şu sözlerle duyurdu;
''Evet..! Benim Melisa ile yolculuğum buraya kadardı. Ne denebilir ki, tertemiz delirdik :) @kardeslerim çok güzel bir serüven oldu benim için. Bana bu güzel rolü teslim eden @ngmediatv ve sevgili yönetmenim @serkanbirinci ye sonsuz teşekkürler.. Gerçek abim @celilnalcakan iyi ki varsın, canım @simgeselcuk ve @onurseyityaran bu süreçte sımsıcak bir aile olduğumuz için çok mutluyum.
Hellö partner @halitozgursari çok eğlenmedik mi be! Şimdi üzücü ama #KadMelVeda diyebilir miyiz? Bu keyifli yolculukta beraber olduğum tüm oyuncu arkadaşlarım, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki beraberdik. Ve tabii ki gizli kahramanlar, sevgili ekip, siz olmasaydınız bu başarı olmazdı, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık..