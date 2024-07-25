1

Halit Ergenç'in şu anki eşi olan Bergüzar Korel ile mutlu bir evliliği ve çocukları var. Ancak, Halit Ergenç'in eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşırmamak elde değil. Halit Ergenç, daha önce ünlü diziler "Seksenler" ve "Arka Sokaklar"ın yıldızı olan Gizem Soysaldı ile evliymiş.