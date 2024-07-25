Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Halit Ergenç, yıllardır başarılı projelerde yer alarak adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle "Binbir Gece" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ergenç, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Son olarak, Halit Ergenç'in eski eşiyle ilgili şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı.
Halit Ergenç'in şu anki eşi olan Bergüzar Korel ile mutlu bir evliliği ve çocukları var. Ancak, Halit Ergenç'in eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşırmamak elde değil. Halit Ergenç, daha önce ünlü diziler "Seksenler" ve "Arka Sokaklar"ın yıldızı olan Gizem Soysaldı ile evliymiş.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Halit Ergenç, 2009 yılında meslektaşı Bergüzar Korel ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten üç çocuğu oldu.
Bergüzar Korel ile evlilikleriyle parmak ısırtan Halit Ergenç'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.