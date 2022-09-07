Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel cesaretini konuşturdu! 3 çocuk annesini görenler dönüp bir daha baktı: "Bu kadarı da fazla..."
Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel cesaretini konuşturdu! 3 çocuk annesini görenler dönüp bir daha baktı. "İlk kahvemi yeni içiyorum" notuyla fotoğraf paylaşan Bergüzar Korel'in Instagram'daki fotoğrafını görenler hayran kaldı. Halit Ergenç ile evli olan ve Ali, Han ve Leyla adında üç çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in en doğal halini görenler, "Bu kadarı da fazla bir güzellik ama" , "En sade olan en güzel olandır" yorumları yapıyor. İşte 40 yaşındaki Bergüzar'ın kıskandıran doğal güzelliği...
07.09.2022 17:24 - Son Güncelleme: 07.09.2022 17:24
"FAZLA GÜZEL"
Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel cesaretini konuşturdu! 3 çocuk annesini görenler dönüp bir daha baktı.
2009'da nikah masasına oturan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.
Geçtiğimiz günlerde 40'ncı yaş gününü kutlayan Bergüzar Korel Instagram'da en doğal hali ile sevenlerinin karşısına çıktı.