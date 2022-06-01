Halil Sezai yeniden hapis yatacak mı? Darbettiği yaşlı komşusu Hüseyin Meriç’le yine davalık! “Her an öldürebilir...”
Halil Sezai darbettiği yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'le yine davalık oldu. Komşusu Hüseyin Meriç'i darp edip bir süre hapis yayan Halil Sezai, sahne aldığı mekanda söylediği sözler nedeniyle mahkemelik oldu. Yaşlı adamın "her an öldürebilir" diyerek şikayetçi olduğu şarkıcı hakkında yeniden açılan dava kapsamında, Meriç ile uzlaşmayan Halil Sezai'nin "alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Peki, şarkıcı Halil Sezai yeniden hapis yatacak mı? İşte detaylar...
HALİL SEZAİ YENİDEN HAPİS YATACAK MI?
Darbettiği yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'le yine davalık! Tuzla'da 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'in darp edip tutuklanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, tahliyesiyle birlikte sahne aldığı mekanda söylediği sözler nedeniyle yeniden sanık oldu. Hakkında "alenen hakaret" suçundan dava açıldı.
"HER AN ÖLDÜREBİLİR" ŞİKAYETİNE "SOHBET ETTİM" SAVUNMASI
Hüseyin Meriç, avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunarak Halil Sezai'den yeniden şikayetçi oldu.
Öyle ki Halil Sezai'nin, geçen yıl Temmuz ayında sahne aldığı bir mekanda "Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere. G…n tekiydi gerçekten" sözlerine vurgu yaparak psikolojisinin bozulduğunu aktaran yaşlı adam, "Can korkum var. Kin besliyor, her an öldürebilir" diye de ekledi.