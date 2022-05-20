Halil İbrahim Ceyhan’dan ayrılan Sıla Türkoğlu’ndan ağızları açık bırakan hamle! Flaş Berk Atan detayı! Emanet’in Seher’i meğer...

Sıla Türkoğlu özel hayatı ve işindeki olaylarla son günlerin en çok konuşulan ismi! Emanet dizisinde başrol oynayan Türkoğlu'nun geçtiğimiz günlerde apar topar diziden ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Sezon finalinin de dublörle çekildiği öğrenilince yapımla ünlü oyuncu arasında bir tartışma olduğu gün yüzüne çıktı. Sette mobine moruz kaldığını iddia eden oyuncu ile yapım arasındaki konu mahkemeye taşındı. Bu süreçte başrolü paylaştığı Halil İbrahim Ceyhan'dan da ayrıldığı konuluşan Sıla Türkoğlu'nun yeni bir diziyle anlaştığı da öne sürüldü. Gelin detaylara birlikte bakalım...