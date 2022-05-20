Halil İbrahim Ceyhan'dan ayrılan Sıla Türkoğlu'ndan ağızları açık bırakan hamle! Flaş Berk Atan detayı! Emanet'in Seher'i meğer...
Emanet dizisinin Seher'ı Sıla Türkoğlu hakkında bomba iddialar peş peşe geldi. Sette tanışıp ilişki yaşadığı öne sürülen Halil İbrahim Ceyhan'dan ayrıldığı konuşulurken, diziye veda etmesinin perde arkası da ortaya çıktı. Dizinin sezon finali çekimlerine katılmayan Türkoğlu'nun yerine dublör oynamıştı. Yapımla anlaşmazlık yaşayan ünlü oyuncu mahkemelik oldu. Emanet'le olaylı ayrılan oyuncunun yeni diziyle anlaştığı iddiası sosyal medyayı yıktı geçti. İddiaya göre Sıla Türkoğlu yeni sezonda Gönül Dağı'nda oynayacak. İşte detaylar...
Sıla Türkoğlu özel hayatı ve işindeki olaylarla son günlerin en çok konuşulan ismi! Emanet dizisinde başrol oynayan Türkoğlu'nun geçtiğimiz günlerde apar topar diziden ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Sezon finalinin de dublörle çekildiği öğrenilince yapımla ünlü oyuncu arasında bir tartışma olduğu gün yüzüne çıktı. Sette mobine moruz kaldığını iddia eden oyuncu ile yapım arasındaki konu mahkemeye taşındı. Bu süreçte başrolü paylaştığı Halil İbrahim Ceyhan'dan da ayrıldığı konuluşan Sıla Türkoğlu'nun yeni bir diziyle anlaştığı da öne sürüldü. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Emanet dizisinin başrolünü Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan paylaşıyordu. Türkoğlu ani bir kararla diziden ayrıldı. Öte yandan iddiaya göre dizinin setinde tanışan ikili aşk yaşamaya başlamıştı.
Sıla Türkoğlu'nun Emanet dizisinden ayrılmasıyla başlayan sıkıntılı süreç sonrasında ikilinin ilişkisini noktaladığı öne sürüldü.
"İŞİMİZLE GÜNDEME GELMEK İSTİYORUZ"
Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında konuşmuştu. Türkoğlu, partneriyle aşk yaşadığı yönündeki iddiaya "İkimiz de oyunculuk kariyerimizin başındayız. Özel hayat bize özel kalsın. Bunlar konuşulmasın. İşimizle gündeme gelmek istiyoruz" cevabını vermişti. Türkoğlu'nun aşk iddiasını yalanlamaması dikkat çekmişti.