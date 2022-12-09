Hakkında 'İyileşti' iddiaları çıkmıştı! 'Hafızalarda kaldığı gibi' 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumunu en yakını açıkladı!

8 buçuk yıldır bilinci kapalı olan Kenan Işık'tan yeni haber geldi! Son durumu merak edilen ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı. Işık, 2014 yılında spor salonunda fenalaşıp yere düşmüş ve başını çarpmıştı. Tam dört saat süren bir ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatan ünlü isim yıllardır komadaydı. Peki sağlık durumu nasıl? Kenan Işık yaşıyor mu, öldü mü? En yakınındaki isim açıklama yaptı. 75 yaşındaki sunucunun son halini ailesi ve arkadaşları anlattı. İşte detaylar...