Hakkında 'İyileşti' iddiaları çıkmıştı! 'Hafızalarda kaldığı gibi' 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumunu en yakını açıkladı!
Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu Kenan Işık, geçirdiği bir kaza sonucu komaya girmişti. 1 Ekim 1947 doğumlu Işık 1981 yılında Beril Işık ile dünyaevine girmişti. 2 çocuk babası ünlü ismin sağlık durumu merak ediliyor. Peki Kenan Işık iyi mi, son durumu nasıl?
8 buçuk yıldır bilinci kapalı olan Kenan Işık'tan yeni haber geldi! Son durumu merak edilen ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı. Işık, 2014 yılında spor salonunda fenalaşıp yere düşmüş ve başını çarpmıştı. Tam dört saat süren bir ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatan ünlü isim yıllardır komadaydı. Peki sağlık durumu nasıl? Kenan Işık yaşıyor mu, öldü mü? En yakınındaki isim açıklama yaptı. 75 yaşındaki sunucunun son halini ailesi ve arkadaşları anlattı. İşte detaylar...
Kenan Işık bundan tam 8 yılı aşkın bir süre önce gittiği spor salonunda fenalaşarak dengesini kaybetmiş ve sonucunda başını çarpmıştı.
Sanatçının son durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. Kenan Işık'ın sağlığında son durumunu, son halini ailesi ve arkadaşları açıkladı.
Devlet Tiyatrosu'nun usta aktörlerinden olan ve özellikle Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu olarak akıllarda yer edinen Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı.