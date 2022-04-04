Hakim’in Yasemin’i Ebru Özkan’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yakışıklısıyla...
Hakim'in Yasemin'i Ebru Özkan'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Atv'nin iddialı dizisi Hakim, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen dizi, sosyal medyada da büyük ses getirdi. Dizide Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel ile birlikte başrolü üstlenen Ebru Özkan'ın hayatı ise merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncu hakkında "Ebru Özkan evli mi?", "Ebru Özkan'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Özkan'ın 2016 yılında Kurtlar Vadisi Pusu'nun yakışıklı oyuncusuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ebru Özkan kiminle evliymiş...
04.04.2022 21:01 - Son Güncelleme: 04.04.2022 21:01
Atv'nin iddialı dizisi Hakim'de Yasemin karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Dizide Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel ile birlikte başrolü üstlenen Ebru Özkan hakkında en çok "Ebru Özkan evli mi?", "Ebru Özkan'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.