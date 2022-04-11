RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hakim'in Ömer'i Erdal Beşikçioğlu'nun 31 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer onu da yakından tanıyormuşuz...

Hakim'in Ömer'i Erdal Beşikçioğlu'nun 31 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer onu da yakından tanıyormuşuz...

Yurdaer Okur, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Ebru Özkan gibi başarılı isimlerin yer aldığı, atv'nni yeni dizisi Hakim'de Ömer karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Your Honor isimli diziden uyarlanan Hakim'de sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Beşikçioğlu'nun 1991 yılında ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Erdal Beşikçioğlu'nun 31 yıl aynı yastığa baş koyduğu oyuncu eşi kimmiş...

11.04.2022 22:01 - Son Güncelleme: 11.04.2022 22:02
Hakim’in Ömer’i Erdal Beşikçioğlu’nun 31 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer onu da yakından tanıyormuşuz...

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Your Honor isimli diziden uyarlanan Hakim'de canlandırdığı Ömer karakteriyle her Pazartesi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

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Hakim’in Ömer’i Erdal Beşikçioğlu’nun 31 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer onu da yakından tanıyormuşuz...

Son bölümün yayınlanması üzerine gündeme gelen oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılıyor.

Hakim’in Ömer’i Erdal Beşikçioğlu’nun 31 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer onu da yakından tanıyormuşuz...

Dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak ediliyor.

Hakim’in Ömer’i Erdal Beşikçioğlu’nun 31 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer onu da yakından tanıyormuşuz...

Beşikçioğlu'nun kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Hakim’in Ömer’i Erdal Beşikçioğlu’nun 31 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer onu da yakından tanıyormuşuz...

İşte başta Erdal Beşikçioğlu olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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