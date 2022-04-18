Hakim'in güzeller güzeli Ayşe'si Burcu Kara'nın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da çok ünlüymüş...
Hakim'in güzeller güzeli Ayşe'si Burcu Kara'nın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman gibi başarılı isimlerin yer aldığı Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Burcu Kara'nın hayatı merak edildi. 2011'de nikah masasına oturduğu meslektaşı Buğra Gülsoy'dan 2012 yılında boşanan Burcu Kara'nın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Türkücü Yavuz Bingöl ile bir dönem nişanlılık dönemi geçiren Kara hakkında en çok "Burcu Kara'nın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Kara'nın mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşinin kim olduğunu duyan ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte ATV ekranlarının sevilen dizisi Hakim'in güzeller güzeli Ayşe'si Burcu Kara'nın kendisi gibi ünlü olan eşi...
18.04.2022 19:03 - Son Güncelleme: 18.04.2022 19:03
Atv'nin sevilen dizisi Hakim'de Ayşe karakterini canlandıran Burcu Kara, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicinin beğenisini kazandı.
Yeni bölümün yayınlanması üzerine ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 2011'de nikah masasına oturduğu meslektaşı Buğra Gülsoy'dan 2012 yılında boşanan Burcu Kara'nın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
Türkücü Yavuz Bingöl ile bir dönem nişanlılık dönemi geçiren Kara hakkında en çok "Burcu Kara'nın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.