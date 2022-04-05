Hakim'in Cevdet'i Uğur Yücel'in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Sandığınızdan çok çok daha ünlü! 39 yıllık bitmeyen büyük aşk
atv'nin yeni bombası Hakim ekrana bomba gibi bir girişi yaptı. Your Honor adlı diziden uyarlanan, oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Burcu Kara, Yurdaer Okur, Ebru Özkan gibi isimleri bulunduran Hakim dizis 1.bölümüyle herkesçe çok sevildi. Bu denli kaliteli bir oyuncu kadrosunda yakışır bir işler izleyici karşısına çıkan Hakim dizisine özellikle Erdal Beşikçioğlu ile Uğur Yücel'in karşılıklı sahneleri damgasını vururken, Uğur Yücel günün en çok aranan isimlerinden biri. Usta oyuncunun eşi çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı. İşte detaylar...
05.04.2022 17:55 - Son Güncelleme: 05.04.2022 17:55
Türk sinema ve dizi sektörününü usta ismi Uğur Yücel, ATV ekranlarının yeni dizisi Hakim ile kamera karşısına geçti. Hakim dizisindeki Cevdet rolüyle seyircileri ile buluşan usta oyuncu, kariyerine tek kişilik bir gösteri ile adım atmıştı.
1957 yılında dünyaya gelen ve aslen Vanlı olan Uğur Yücel'in biyografisi, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Oyuncu kimliğinin yanı sıra senarist ve yönetmenlik de yapan Yücel, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık, Hırsız Polis, Canım Ailem , Aramızda Kalsın , İçerde, Kırmızı Oda, Fatma ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda yer almıştır.
Uğur Yücel hakkında şaşırtan bilgilerden birisi de özel hayatına dairdir. Usta oyuncunun eşinin, kendisi gibi usta bir isim olduğunu öğrenenler şoke oluyor.