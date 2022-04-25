RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un tam 11 sene aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı! Gören inanamadı meğer o da oyuncuymuş...

Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un tam 11 sene aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı! Gören inanamadı meğer o da oyuncuymuş...

Kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Seda Akman, Burcu Kara, Hasibe Eren gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Hakim'de Azem karakterini canlandıran Yurdaer Okur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Yurdaer'in özellikle ailesi merak konusu olarak "Yurdaer Okur'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yurdaer'in kendisi gibi oyuncu olan eşini ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yurdaer Okur'un tam 11 sene aynı yastığa baş koyduğu güzeller güzeli eşi...

25.04.2022 22:54 - Son Güncelleme: 25.04.2022 22:54
Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un tam 11 sene aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı! Gören inanamadı meğer o da oyuncuymuş...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hakim'de Azem Demirkıran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yurdaer Okur, sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı.

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Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un tam 11 sene aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı! Gören inanamadı meğer o da oyuncuymuş...

Son bölümün yayınlanmasının ardından da ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un tam 11 sene aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı! Gören inanamadı meğer o da oyuncuymuş...

Yurdaer'in özellikle ailesi merak konusu olarak "Yurdaer Okur'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yurdaer'in kendisi gibi oyuncu olan eşini ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un tam 11 sene aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı! Gören inanamadı meğer o da oyuncuymuş...

EBRU ÖZKAN

Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un tam 11 sene aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı! Gören inanamadı meğer o da oyuncuymuş...

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN

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