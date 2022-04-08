Hakan Ural’ın müstakbel gelinine bakın! Sibel Can’ın oğlu Engincan evlilik yolunda ilk adımı attı! Sevgilisi sosyal medyayı salladı
Hakan Ural'ın müstakbel gelinine bakın! Henüz çocuk yaşlarda sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, hem güzelliği hem de sesiyle ortalığı kasıp kavururken Hakan Ural'a aşık oldu. 14 yaşında tanınır hale gelen Can, 17'sinde Hakan Ural ile nikah masasına oturdu ve 11 yıl aynı yastığa baş koydu. Ünlü şarkıcının ve evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evladı oldu. Melisa Ural sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sık sık magazin gündeminde yer alırken asıl bombayı ağabeyi Engincan Ural patlattı. Sevgilisine evlilik teklifi eden Ural, 'evet' yanıtını aldı. Genç adamın sır gibi sakladığı Merve ise güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. İşte Hakan Ural ile Sibel Can'ın müstakbel gelini...
14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, 17 yaşında assolist olmayı başardı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ünlü şarkıcı, bu sırada oyuncu Hakan Ural'a delice aşık oldu.
Adı ve güzelliği dilden dile dolaşan Sibel Can, Zerrin Özer'in evinde gizlice Hakan Ural ile evlendi ve çift tam 11 sene aynı yastığa baş koydu.
Sibel Can ve Hakan Ural'ın evlilikten Engincan ve Melisa adında 2 çocuğu oldu. Kameralar önünde büyüyen Melisa Ural ve Engincan Ural da yaşadıkları aşklarla zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.
Özellikle Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Melisa Ural, son dönemlerde sık sık adından söz ettirdi.
Ancak asıl bombayı Engincan Ural patlattı. Engincan Ural'ın sevgilisi Merve'ye evlilik teklifi ettiği ve 'evet' yanıtını aldığı öğrenildi. Bunun üzerine Engincan Ural kısa sürede gündem oldu.