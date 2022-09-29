Hakan Ural'ın küçük kızı Gisella kocaman oldu! Büyüdükçe babasına benzetilen 9 yaşındaki Gisella'yı görenler: "Hık demiş burnundan düşmüş"
Hakan Ural'ın küçük kızı Gisella kocaman oldu! Büyüdükçe babasına benzetilen 9 yaşındaki Gisella'yı görenler, "Hık demiş burnundan düşmüş" , "Büyüdükçe babasının kopyası oluyor" yorumları yapıyor. Kariyer basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a körkütük aşık olan Hakan Ural, henüz 19 yaşındayken nikah masasına oturdu. Zerin Özer'in evinde gizlice nikah kıydığı Sibel Can ile evliliğinden Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki çocuğu olan Hakan Ural, 1999'da ünlü şarkıcıyla yollarını ayırdı. 2002 senesinde tanıştığı Ezgi Can Ural ile 2005'te dünyaevine giren Hakan Ural'ın bu evliliğinden de 'üç numara' dediği kızı Gisela dünyaya geldi. Birbirlerine bağlılığı ile sosyal medyada sık sık takdir toplayan Ural kardeşlerden Gisella'nın son halini görenler babası Hakan Ural'a benzetiyor.
29.09.2022 09:08 - Son Güncelleme: 29.09.2022 09:16
"HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ"
Hakan Ural'ın küçük kız kocaman oldu! Büyüdükçe babasına benzetilen 9 yaşındaki Gisella'yı görenler, "Hık demiş burnundan düşmüş" diyor.
HAKAN URAL'IN ÇOCUKLARI
Engincan Ural, Sibel Can ile Hakan Ural'ın evlliğinden dünyaya gelen ilk evladı...
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural damat oluyor.
Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen Engincan Ural, "İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum" diyerek sevgilisi Merve Kaya'ya evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı.