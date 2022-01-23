Hakan Ural'dan küstah Sezen Aksu'ya ve fütursuz tahrikçi sanatçılara: "Algı yaratmaya çalışıp zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor, pes"
Hakan Ural, küstah Sezen Aksu'ya ve fütursuz tahrikçilere seslendi. Yazdığı bir şarkının sözlerinde Hz. Adem ile Hz. Havva'ya "cahil" diyerek hakaret eden ve dini duyguları aşağılayan Sezen Aksu olay sonrası ilk kez açıklama yaptı. Tepki çeken şarkı nedeniyle özür dileyeceğine bir de meydan okuyan Aksu, 'Avcı' isimli yeni şarkı sözleriyle tepkilere yanıt verdi. Sezen Aksu'ya, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Sedef Kabaş'a ve onlara destek veren sözde sanatçılara sosyal medya üzerinden yanıt veren Hakan Ural bakın neler söyledi.
Hakan Ural Instaram'dan küstah Sezen Aksu'ya ve ona destek veren fütursuz tahrikçilere seslendi. İşte Sezen Aksu'un küstak yanıtı ve Hakan Ural'dan gelen açıklama...
Sezen Aksu, 2017'de yaptığı bir şarkıda geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri nedeniyle özellikle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Sanat camiasından Minik Serçe'ye art arda destek açıklamaları gelirken, Aksu sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sezen Aksu, dün gece yazdığı 'Avcı' isimli yeni şarkı sözleriyle tepkilere yanıt verdi.
"DİLİMİ EZEMEZSİN"
"47 yıldır yazıyorum ve yazmaya devam edeceğim" diyen Aksu'nun açıklamasında dikkat çeken şarkı sözleri şu şekilde:
"AVCI
Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı Vur bakalım….
Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…
Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim"