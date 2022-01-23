Hakan Ural'dan küstah Sezen Aksu'ya ve fütursuz tahrikçi sanatçılara: "Algı yaratmaya çalışıp zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor, pes"

"DİLİMİ EZEMEZSİN"

"47 yıldır yazıyorum ve yazmaya devam edeceğim" diyen Aksu'nun açıklamasında dikkat çeken şarkı sözleri şu şekilde:

"AVCI

Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim"