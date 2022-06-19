Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan korkutan paylaşım! 'Yaşadığıma inanamıyorum' diyerek gözyaşlarına boğulmuştu...
Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan korkutan paylaşım geldi. 'Yaşadığıma inanamıyorum' diyerek gözyaşlarına boğulmuştu ünlü sunucu... Geçtiğimiz sene hakkında çıkan 'Hakan Ural öldü' haberlerinin ardından saplığına kavuşarak sunucusu olduğu programa kaldığı yerden devam eden Hakan Ural Instagram paylaşımı ile sevenlerini epey korkuttu. İşte Ural'ın o paylaşımı...
Ancak sosyal medya hesabından bugün bu paylaşımı yapan Hakan Ural, sevenlerini endişelendirdi. Daha önce koronavirüsü çok zor atlattığını ifade eden Hakan Ural'dan gelecek yeni açıklamalar hayranları merakla bekleniyor.
Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen "Neler Oluyor Hayatta" programıyla seyirci karşısına çıkan Hakan Ural, daha önce verdiği bir röportajda hem merak edilen koronavirüs tedavi sürecini hem de özel hayatına dair pek çok detayı paylaşmıştı. İşte Hakan Ural'ın o açıklamaları.
Röportajında 16 yaşından beri sektörde olduğunu belirten Hakan Ural, yaşadıklarının adeta bir okul gibi kendisini eğittiğini söyledi: "Bizim günahıyla, sevabıyla, hatasıyla, yanlışıyla yaşadığımız hayat, okul ötesi bir şey yani. Master'ın master'ı. Hani yaşadıklarımızın beşte birinden birine bahsetsen, ağzı açık kalır. Hayatımda ödenmiş bedeller var. Keşke çok hata yapmasaydık, bedel ödemeseydik, acı çekmeseydik de bu kadar da bilmeseydik."