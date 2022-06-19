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Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan korkutan paylaşım! 'Yaşadığıma inanamıyorum' diyerek gözyaşlarına boğulmuştu...

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan korkutan paylaşım geldi. 'Yaşadığıma inanamıyorum' diyerek gözyaşlarına boğulmuştu ünlü sunucu... Geçtiğimiz sene hakkında çıkan 'Hakan Ural öldü' haberlerinin ardından saplığına kavuşarak sunucusu olduğu programa kaldığı yerden devam eden Hakan Ural Instagram paylaşımı ile sevenlerini epey korkuttu. İşte Ural'ın o paylaşımı...

19.06.2022 13:28 - Son Güncelleme: 19.06.2022 13:28
Hakan Ural’dan korkutan paylaşım! Korkunç günleri ’yaşadığıma inanamıyorum’ cümleleriyle anlatarak gözyaşlarına boğulmuştu

HAKAN URAL SEVENLERİNİ KORKUTTU

'Yaşadığıma inanamıyorum' diyerek gözyaşlarına boğulmuştu... Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan korkutan paylaşım geldi.

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Hakan Ural’dan korkutan paylaşım! Korkunç günleri ’yaşadığıma inanamıyorum’ cümleleriyle anlatarak gözyaşlarına boğulmuştu

Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmıştı hatta Ural hakkında 'öldü' haberleri bile çıkmıştı. Ural'ın koronavirüs tedavisi başarıyla tamamlandı ve ünlü isim eski sağlığına kavuştu.

Hakan Ural’dan korkutan paylaşım! Korkunç günleri ’yaşadığıma inanamıyorum’ cümleleriyle anlatarak gözyaşlarına boğulmuştu

Ancak sosyal medya hesabından bugün bu paylaşımı yapan Hakan Ural, sevenlerini endişelendirdi. Daha önce koronavirüsü çok zor atlattığını ifade eden Hakan Ural'dan gelecek yeni açıklamalar hayranları merakla bekleniyor.

Hakan Ural’dan korkutan paylaşım! Korkunç günleri ’yaşadığıma inanamıyorum’ cümleleriyle anlatarak gözyaşlarına boğulmuştu

Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen "Neler Oluyor Hayatta" programıyla seyirci karşısına çıkan Hakan Ural, daha önce verdiği bir röportajda hem merak edilen koronavirüs tedavi sürecini hem de özel hayatına dair pek çok detayı paylaşmıştı. İşte Hakan Ural'ın o açıklamaları.

Hakan Ural’dan korkutan paylaşım! Korkunç günleri ’yaşadığıma inanamıyorum’ cümleleriyle anlatarak gözyaşlarına boğulmuştu

Röportajında 16 yaşından beri sektörde olduğunu belirten Hakan Ural, yaşadıklarının adeta bir okul gibi kendisini eğittiğini söyledi: "Bizim günahıyla, sevabıyla, hatasıyla, yanlışıyla yaşadığımız hayat, okul ötesi bir şey yani. Master'ın master'ı. Hani yaşadıklarımızın beşte birinden birine bahsetsen, ağzı açık kalır. Hayatımda ödenmiş bedeller var. Keşke çok hata yapmasaydık, bedel ödemeseydik, acı çekmeseydik de bu kadar da bilmeseydik."

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