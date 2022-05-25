Hakan Ural ‘yaşayan efsane’ demişti! 51'lik Sibel Can tatil sezonunu açtı! Cesur paylaşımına ilk yorum oğlu Emir Aksüt'ten geldi
Hakan Ural 'yaşayan efsane' demişti! Çocuk yaşlarda sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, henüz 17 yaşındayken Hakan Ural'a körkütük aşık oldu ve nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan Sibel Can, 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Hakan Ural'dan 1999'da ayrıldı. Boşanmadan bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlenen şarkıcı, oğlu Emir Aksüt'ü kucağına alarak üçüncü kez anne olmuştu. Sulhi Aksüt ile 2010'da boşanan Sibel Can, geçen haftalarda Hakan Ural'ın kendisi için sarf ettiği "Yaşayan efsane" sözleriyle gündem olmuştu. Tatil sezonunu açan Sibel Can, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Cesaretini konuşturarak makyajsız haliyle poz verem Sibel Can'ın iddialı pozlarına ilk yorum oğlu Emir'den geldi. İşte Sibel Can'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
Henüz çocuk yaşlarda sahneye çıkmaya başlayan ve şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde çıkan Sibel Can, henüz 17'sindeyken dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a delice aşık oldu.
İkili, şarkıcı Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Yaşadıkları aşkla dönemin magazin manşetlerini süsleyen Sibel Can ile Hakan Ural'ın bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu.
Ancak 11 yıl aynı yastığa baş koyan ikili, 1999'da boşandı. Hakan Ural ile Sibel Can'ın boşanması da uzun bir süre gündem oldu.
Hakan Ural ile evliliğini sonlandıran Sibel Can, 2000 yılında da Sulhi Aksüt'le nikah masasına oturdu. Ünlü şarkıcının bu evlilikten ise Emir adını verdiği oğlu dünyaya geldi.
Kariyeri, özel hayatı ve güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren Sibel Can, geçen haftalarda Hakan Ural'ın kendisi için sarf ettiği "Yaşayan efsane" sözleriyle gündem oldu.