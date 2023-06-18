Hakan Ural “Rahmetli annem ve babam” deyip paylaştı! Annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Selçuk Ural “Öyle bir oğlum yok” demişti...
11 yıl Sibel Can ile aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la dünyaevine girdi. Bu evlilikten de Gisela adında bir kızı olan üç çocuk babası Hakan Ural, sosyal medya hesabında 'Babalar Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü sunucu, "Rahmetli annem ve babam" deyip geçmiş yıllara ait bir kareyi yayınladı. Ural'ın paylaşımı akıllara ancak 17'sine geldiğinde velayetine geçebildiği ve kendisi için "Öyle bir oğlum yok" diyen Selçuk Ural'ı getirdi. Öte yandan Ural'ın annesini görenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hakan Ura'ın o paylaşımı ve Yeşilçam yıldızı olan annesi...
Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda çalışmak zorunda kalan Hakan Ural, su sattı, ayakkabı boyadı ve elektrikçide çalıştı. 16 yaşına geldiğinde de mankenlik yapmaya başlayan Ural'ın hayatı tümden değişti. Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başlayan Ural, okulu nedeniyle Amerika'ya gitti.
Geldiğinde ise dönemin popüler isimlerinden şarkıcı Sibel Can'a delice aşık olarak Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Bu evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan Ural, 11 sene aynı yastığa baş koyduğu şarkıcıyla 1999'da ayrıldı.
Ünlü oyuncu, 2005 yılında ise Ezgi Can Ural ile dünyaevine girdi ve "Üç numara" dediği kızı Gisela'yı kucağına aldı.
Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.