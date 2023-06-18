Hakan Ural “Rahmetli annem ve babam” deyip paylaştı! Annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Selçuk Ural “Öyle bir oğlum yok” demişti...

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda çalışmak zorunda kalan Hakan Ural, su sattı, ayakkabı boyadı ve elektrikçide çalıştı. 16 yaşına geldiğinde de mankenlik yapmaya başlayan Ural'ın hayatı tümden değişti. Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başlayan Ural, okulu nedeniyle Amerika'ya gitti.