Hakan Ural kızıyla karesini 'üç numara' notuyla paylaştı annesine benzetilen Gisella'ya ilk yorum ablasından! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural...
Hakan Ural kızıyla karesini paylaştı annesine benzetilen Gisella'ya ilk yorum ablasından! Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak kızı Gisella ile fotoğraf paylaşan Hakan Ural'a, Sibel Can ile evlliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural yorum yapmadan geçmedi. Babası ve kardeşinin fotoğrafına yorum yapan Melisa Ural'ın kardeşini çok seviyor. Her fırsatta kardeşi ile vakit geçiren Melisa, sevgisini sosyal medyada da sıkça dile getiriyor. 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi Sibel Can. İlk çocukları Engincan Ural'ı 1992 yılında, ikinci çocukları Melisa'yı ise 1994 yılında kucağına aldı ünlü çift. 1999 yılında yollarını ayıran ve başka evlilikler yapan Sibel Can ile Hakan Ural'ın çocukları sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden...
25.01.2022 14:43
- Son Güncelleme: 25.01.2022 14:52
Hakan Ural kızıyla karesini 'üç numara' notuyla paylaştı, annesin Ezgi Can'a benzetilen Gisella'ya ilk yorum ablası Melisa Ural'dan geldi.
Hakan Ural ve kızının fotoğrafına ilk yorum, Sibel Can ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural'dan geldi.