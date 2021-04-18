Hakan Sabancı'ya büyük şok! Aygün Aydın mesajları ifşa etti! İşte skandal olayın perde arkası…

Gündem bu haberle çalkalanıyor, Aygün Aydın'ın Hakan Sabancı ile kısa süren aşk kaçamağı sona erince konuşmalar ortaya çıktı. Daha önce dizi projelerinde de rol alan Aygün Aydın yapılan yorumlara ve haberlere karşılık öfkesini gösteri ve Hakan Sabancı ile olan konuşmalarını sosyal medya üzerinden ifşa etti. Şoke eden Hakan Sabancı Aygün Aydın olayının tüm perde arkası ortaya çıkmış oldu. İşte detaylar…