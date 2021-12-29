Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi ortaya çıktı gizli birliktelik ifşa oldu! Meğer "aşk yok iş var" diyen Dilara Aksüyek ile...
Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi ortaya çıktı, gizli birliktelik ifşa oldu! Meğer "aşk yok iş var" diyen Dilara Aksüyek ile yeni bir aşka yelken açmış... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan hakan Sabancı ile Dilara Aksüyek'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Adı sık sık aşk dedikodularına karışan genç iş insanı Hakan Sabancı ile bir dönem kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay'a gönlünü kaptıran oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz hafta sonu Sarıyer'de bir araya geldi. İşte sürpriz yakınlaşmanın detayları...
29.12.2021 11:41
- Son Güncelleme: 29.12.2021 12:00
Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi ortaya çıktı, gizli birliktelik ifşa oldu! Meğer "aşk yok iş var" diyen Dilara Aksüyek ile yeni bir aşka yelken açmış ünlü playboy...
Dilara Aksüyek'in bir dönem Merve Boluğur, Diila Tarkan gibi isimlerle birliktelik yaşayan Hakan Sabancı'ya gönlünü kaptırdığı ileri sürüldü.
Adı sık sık aşk dedikodularına karışan genç iş insanı Hakan Sabancı ile kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay'la bir dönem aşk yaşayan oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz hafta sonu Sarıyerdeki Eskiyer Restoran'da bir araya geldiler.