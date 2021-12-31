Hakan Sabancı Dilara Aksüyek'le yeni bir aşka yelken açtı Aygün Aydın'dan olay yatak odası ifşası geldi! Escort açıklamasıyla tepki çekmişti
Escort açıklamasıyla tepki çekmişti... Hakan Sabancı, Dilara Aksüyek'le yeni bir aşka yelken açtı Aygün Aydın'dan yatak odası ifşası gecikmedi. Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberi, sevgili listesi bir hayli kabarık Hakan Sabancı ile oyuncu Dilara Aksüyek'ten gelmişti. Adı sık sık aşk dedikodularına karışan genç iş insanı Hakan Sabancı ile bir dönem kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay'a gönlünü kaptıran oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz hafta sonu Sarıyer'de bir araya geldi. Sürpriz yakınlaşmanın ardından gözler, "Hakan'dan hamileyim" diyerek ortalıkta gezen Aygün Aydın'a çevrildi. Aydın, önce Dilara hakkında sözleriyle, şimdi ise yatak odası ifşası ile dikkat çekti.
31.12.2021 09:07
- Son Güncelleme: 31.12.2021 09:07
ÇILGINA DÖNDÜ
Escort açıklamasıyla tepki çekmişti... Bir dönem Aygün Aydın'la adı anılan Hakan Sabancı'nın, oyuncu Dilara Aksüyek'le yeni bir aşka yelken açtığı iddia eidldi. İddianın ardından Aygün'den yorum gecikmedi. Geçtiğimiz günlerde Dilara hakkında yazı yazan Aygün bu kez de yatak odası ifşası ile dikkat çekti.
Dilara Aksüyek'in bir dönem Merve Boluğur, Diila Tarkan gibi isimlerle birliktelik yaşayan Hakan Sabancı'ya gönlünü kaptırdığı ileri sürüldü.
Adı sık sık aşk dedikodularına karışan genç iş insanı Hakan Sabancı ile kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay'la bir dönem aşk yaşayan oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz hafta sonu Sarıyerdeki Eskiyer Restoran'da bir araya geldiler.