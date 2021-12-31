Hakan Sabancı Dilara Aksüyek'le yeni bir aşka yelken açtı Aygün Aydın'dan olay yatak odası ifşası geldi! Escort açıklamasıyla tepki çekmişti

ÇILGINA DÖNDÜ

Escort açıklamasıyla tepki çekmişti... Bir dönem Aygün Aydın'la adı anılan Hakan Sabancı'nın, oyuncu Dilara Aksüyek'le yeni bir aşka yelken açtığı iddia eidldi. İddianın ardından Aygün'den yorum gecikmedi. Geçtiğimiz günlerde Dilara hakkında yazı yazan Aygün bu kez de yatak odası ifşası ile dikkat çekti.