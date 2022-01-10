Hakan Peker'in keyfi pek yerinde! Boyu kadar oğlu olan Hakan kendisinden yaşça küçük stilistle aşk mı yaşıyor?
Hakan Peker'in keyfi pek yerinde! Boyu kadar oğlu olan 90'ların unutulmaz ismi kendisinden yaşça küçük stilistlegörüntülendi. Bir süredir ortalarda rastlamadığımız 60 yaşındaki şarkıcı Arnavutköy'de genç stilist Bensu Gürses ile objektife yansıdı. Baş başa kahve içen Hakan Peker ile Bensu Gürses'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Hakan Peker "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...
10.01.2022 16:06
- Son Güncelleme: 10.01.2022 16:20
Hakan Peker'in keyfi pek yerinde! Boyu kadar oğlu olan Hakan Peker kendisinden yaşça küçük stilistle aşk mı yaşıyor?
Daha önce "Instagram'dan sevgili buldum ve görücü usülü evlenebilirim" açıklamasıyla gündem olan Hakan Peker, mekân çıkışında soruları yanıtladı.
Hürriyet'in haberine göre; bir mekânda kahve içen Hakan Peker ile Bensu Gürses'in keyifli halleri dikkat çekti. İkili sohbet esnasında sık sık kahkaha attı.