Hakan Altun'u daha önce böyle gören çıkmadı! Nerede yalnız prens Hakan Altun nerede genç Hakan

Türk müziğinde önemli çalışmalara imza atan Hakan Altun bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve zor günler geçirmişti. Hastalığı atlatan ancak sunduğu programın sezon finaline katılamayan Hakan Altun sağlığına kavuştu. Hal böyle olunca Hakan Altun gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Magazin dünyasının kronik yalnızlarından, romantik şarkılarının yazarlarından biri olan Hakan Altun'u daha önce hiç böyle görmediniz. Neden mi? Ayrıntılar haberin devamında...

09.07.2021 13:02 - Son Güncelleme: 09.07.2021 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





