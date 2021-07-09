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Hakan Altun'u daha önce böyle gören çıkmadı! Nerede yalnız prens Hakan Altun nerede genç Hakan

Türk müziğinde önemli çalışmalara imza atan Hakan Altun bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve zor günler geçirmişti. Hastalığı atlatan ancak sunduğu programın sezon finaline katılamayan Hakan Altun sağlığına kavuştu. Hal böyle olunca Hakan Altun gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Magazin dünyasının kronik yalnızlarından, romantik şarkılarının yazarlarından biri olan Hakan Altun'u daha önce hiç böyle görmediniz. Neden mi? Ayrıntılar haberin devamında...

09.07.2021 13:02 - Son Güncelleme: 09.07.2021 13:02
Hakan Altun'u daha önce böyle gören çıkmadı! Nerede yalnız prens Hakan Altun nerede genç Hakan

Hakan Altun'un özel hayatı merak edilirken öyle fotoğrafları ortaya çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. İşte başta Hakan Altun olmak üzere ünlülerin gençlik ve çocukluk yıllarına ait hiç görmediğiniz fotoğraflar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan Altun'u daha önce böyle gören çıkmadı! Nerede yalnız prens Hakan Altun nerede genç Hakan

Kıvanç Tatlıtuğ

2002 yılında Best Model Of The World yarışmasını kazanan Kıvanç Tatlıtuğ'un yıldızı Gümüş dizisi ile parladı.

Hakan Altun'u daha önce böyle gören çıkmadı! Nerede yalnız prens Hakan Altun nerede genç Hakan
Hakan Altun'u daha önce böyle gören çıkmadı! Nerede yalnız prens Hakan Altun nerede genç Hakan

Burak Özçivit

Burak Özçivit'in Best Model Of Turkey 2003 seçmelerine giden fotoğrafları, ilk elemede çöpe atılmış ama daha sonra çöpten çıkarılarak yarışmaya katılması sağlanmıştı. Gelecek vaadeden isim olarak çıkış yapmıştı.

Hakan Altun'u daha önce böyle gören çıkmadı! Nerede yalnız prens Hakan Altun nerede genç Hakan