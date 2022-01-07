Haftanın sonuna gelindi yarışmacıların yaptıkları izleyicileri çileden çıkardı! ’Testere getirseydim keşke’ Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bu haftanın kazananı...

Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programında haftanın son gününe gelindi. Her hafta farklı 5 yarışmacı kendi günlerinde mutfakta yemek hazırlayıp diğer yarışmacılardan puan toplamaya çalışıyor. Bu haftanın son gününde Melike Zengin mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Yemekler yenilirken diğer 4 yarışmacı 'Gün bugündür' diyerek üzerindeki tüm taşları döktü. Özellikle Faruk Bey'i eleştirisi günde damga vurdu. Yarışmacıların sert eleştirileri izleyicileri delirtti. Peki bu hafta kim kazandı? Büyük ödülü kazanan yarışmacı kim oldu? Gelin hep birlikte bakalım....