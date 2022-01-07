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Haberler Magazin Haftanın sonuna gelindi yarışmacıların yaptıkları izleyicileri çileden çıkardı! 'Testere getirseydim keşke' Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı...

Haftanın sonuna gelindi yarışmacıların yaptıkları izleyicileri çileden çıkardı! 'Testere getirseydim keşke' Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının son gününde yarışmacılar tüm taşlarını döktü. 5. gün yarışmacısı Melike Zengin'ini yerden yere vuran diğer 4 yarışmacı resmen kılıç kuşandı. Uğur Bey ''Üçünün hıncını bugün çıkaracağım'' dedi. Faruk Bey de yemeklerin sert olduğunu söyledi ve ''Testere getirseyim keşke'' diye eleştiri yapınca sinirler iyice gerildi. Programı izleyenler öfkeden çılgına döndü. İzleyicilerden bazıları, ''Bu hafta herkes bir saygısızlıktır gidiyor. Ne yemeğe ne insanlara saygı var. Bu hafta gerçekten izlemek istemedim geçen hafta cok çok iyiydi.'' yorumunda bulundu. Bazıları da ''Bu hafta Faruk Bey kazanacak'' değerlendirmesinde bulundu.

07.01.2022 16:28 - Son Güncelleme: 07.01.2022 16:28
Haftanın sonuna gelindi yarışmacıların yaptıkları izleyicileri çileden çıkardı! ’Testere getirseydim keşke’ Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bu haftanın kazananı...

Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programında haftanın son gününe gelindi. Her hafta farklı 5 yarışmacı kendi günlerinde mutfakta yemek hazırlayıp diğer yarışmacılardan puan toplamaya çalışıyor. Bu haftanın son gününde Melike Zengin mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Yemekler yenilirken diğer 4 yarışmacı 'Gün bugündür' diyerek üzerindeki tüm taşları döktü. Özellikle Faruk Bey'i eleştirisi günde damga vurdu. Yarışmacıların sert eleştirileri izleyicileri delirtti. Peki bu hafta kim kazandı? Büyük ödülü kazanan yarışmacı kim oldu? Gelin hep birlikte bakalım....

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Haftanın sonuna gelindi yarışmacıların yaptıkları izleyicileri çileden çıkardı! ’Testere getirseydim keşke’ Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bu haftanın kazananı...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacının formatı bir süredir değişti. Daha önce Zuhal Topal gün boyunca yemek yapan yarışmacının yanında otururdu. Ancak artık diğer yarışmacılarla birlikte gelmeye başladı.

Haftanın sonuna gelindi yarışmacıların yaptıkları izleyicileri çileden çıkardı! ’Testere getirseydim keşke’ Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bu haftanın kazananı...

Bazı izleyiciler Zuhal Topal'ın eskisi gibi erkenden ekranlarda görmek istediğini dile getirdi. Öte yandan bu haftanın kazanan yarışmacısı bir hayli merak ediliyor.

Haftanın sonuna gelindi yarışmacıların yaptıkları izleyicileri çileden çıkardı! ’Testere getirseydim keşke’ Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bu haftanın kazananı...

Melike Zengin'in yarıştığı son günde diğer yarışmacıların sert yorumları büyük tepki aldı.

Haftanın sonuna gelindi yarışmacıların yaptıkları izleyicileri çileden çıkardı! ’Testere getirseydim keşke’ Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bu haftanın kazananı...

Uğur Bey bugün tüm hıncını alacağını söyleyince herkes yarışmada neler olup biteceğini merakla beklemeye başladı.

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