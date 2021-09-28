Hafsanur Sancaktutan gömleğinin düğmelerini açtı dekoltesiyle objektif karşısına geçti! İç çamaşırı giymedi paylaşımı çok konuşuldu
Hafsanur Sancaktutan gömleğinin düğmelerini açtı dekoltesiyle objektif karşısına geçti! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, mavi gömleği ile ayna karşısında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Gömleğinin düğmelerini açarak dekolte veren Sancaktutan'ın iç çamaşırı giymemesi dikkat çekerken paylaşıma yorum yağdı. İşte Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram hesabında yaptığı o paylaşımı...
28.09.2021 17:58
- Son Güncelleme: 28.09.2021 18:41
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, mavi gömleği ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.