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Hadise'ye ret kararı! 34 yaşındaki Hadise'yi tanımadılar

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 34 yaşındaki Hadise hayatının şokunu yaşadı. İsmini tescilletmek için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuran Hadise aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Daha önce, 'By Hadise' ve 'Hadise' markalarının tescilini alan şarkıcı, tanınmış marka başvurusunun reddedilmesi üzerine, "Benim ismim tanınıyor" diyerek karara itirazda bulundu.

14.04.2020 16:59 - Son Güncelleme: 14.04.2020 16:59
Hadise'ye ret kararı! 34 yaşındaki Hadise'yi tanımadılar

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme! Hadise Açıkgöz ile Kaan Yıldırım'ın bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. İkili konuyla ilgili açıklama yapmasa da paylaşımları dedikoduları alevlendiriyor. Sevgilisi ile gündemden düşmeyen Hadise hayatının şokunu yaşadı.

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Hadise'ye ret kararı! 34 yaşındaki Hadise'yi tanımadılar

Hadise, dünyaca ünlü markalarla anılmak adına, geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'na Tanınmış Marka başvurusu yaptı. Daha önce 'By Hadise' ve 'Hadise' markalarının isim tescilini, ayakkabıcılık sektörü, tekstil ve medya dahil birçok alanda yaptıran şarkıcıya, kuruldan ret kararı çıktı.

Hadise'ye ret kararı! 34 yaşındaki Hadise'yi tanımadılar

KARARA SERZENİŞTE BULUNDU

Milliyet'in haberine göre; marka vekili aracılığıyla itirazda bulunan Hadise'nin, yakın çevresine, "Benim ismim tanınmış bir marka. Bunun tescil edilmemesini anlamıyorum" sözleriyle, serzenişte bulunduğu öğrenildi.

Şarkıcı, Türkiye ve Belçika'da yapmış olduğu çalışmaları kurula göndererek, yeni kararın olumlu yönde çıkmasını bekliyor.

Hadise'ye ret kararı! 34 yaşındaki Hadise'yi tanımadılar

Geçtiğimiz aylarda beyaz bir köpekle poz veren Hadise, aşkını ifşa etmişti. Çünkü bu köpek Yıldırım'ın kendi köpeği Benek'ti. Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak çıkan haberlerden sonra iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi.

Hadise'ye ret kararı! 34 yaşındaki Hadise'yi tanımadılar

Daha sonra benzer bir paylaşım Kaan Yıldırım'dan geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan oyuncunun pozundaki gri koltuk dikkat çekti. Çünkü daha önce aynı koltukta Hadise de paylaşım yapmıştı.

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