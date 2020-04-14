Hadise'ye ret kararı! 34 yaşındaki Hadise'yi tanımadılar
Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 34 yaşındaki Hadise hayatının şokunu yaşadı. İsmini tescilletmek için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuran Hadise aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Daha önce, 'By Hadise' ve 'Hadise' markalarının tescilini alan şarkıcı, tanınmış marka başvurusunun reddedilmesi üzerine, "Benim ismim tanınıyor" diyerek karara itirazda bulundu.
KARARA SERZENİŞTE BULUNDU
Milliyet'in haberine göre; marka vekili aracılığıyla itirazda bulunan Hadise'nin, yakın çevresine, "Benim ismim tanınmış bir marka. Bunun tescil edilmemesini anlamıyorum" sözleriyle, serzenişte bulunduğu öğrenildi.
Şarkıcı, Türkiye ve Belçika'da yapmış olduğu çalışmaları kurula göndererek, yeni kararın olumlu yönde çıkmasını bekliyor.
Geçtiğimiz aylarda beyaz bir köpekle poz veren Hadise, aşkını ifşa etmişti. Çünkü bu köpek Yıldırım'ın kendi köpeği Benek'ti. Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak çıkan haberlerden sonra iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi.