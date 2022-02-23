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Haberler Magazin Hadise'nin son hali bir kenarda dursun 'evlen benimle' dansı tam bir olay! Mehmet Dinçerler'le evlilik arifesindeki Hadise ortalığı salladı

Hadise'nin son hali bir kenarda dursun 'evlen benimle' dansı tam bir olay! Mehmet Dinçerler'le evlilik arifesindeki Hadise ortalığı salladı

Hadise'nin son hali bir kenarda dursun 'evlen benimle' dansı tam bir olay! Mehmet Dinçerler'le evlilik arifesindeki Hadise, Instagram paylaşımıyla ortalığı salladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Zayıflığı ile sosyal medyayı ikiye bölen Hadise'nin 'evlen benimle' dansı gündem oldu.

23.02.2022 18:04 - Son Güncelleme: 23.02.2022 18:07
Hadise’nin son hali bir kenarda dursun ’evlen benimle’ dansı tam bir olay! Mehmet Dinçerler ile evlilik arifesindeki Hadise ortalığı yıktı geçti

Hadise'nin son hali bir kenarda dursun 'evlen benimle' dansı tam bir olay! Mehmet Dinçerler ile evlilik arifesindeki Hadise ortalığı yıktı geçti...

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Hadise’nin son hali bir kenarda dursun ’evlen benimle’ dansı tam bir olay! Mehmet Dinçerler ile evlilik arifesindeki Hadise ortalığı yıktı geçti

Bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kıyafet tercihleriyle sık sık gündeme gelen Hadise'nin son halini görenler zayıflığına dikkat çekti.

Hadise’nin son hali bir kenarda dursun ’evlen benimle’ dansı tam bir olay! Mehmet Dinçerler ile evlilik arifesindeki Hadise ortalığı yıktı geçti

Adeta iğne ipliğe dönen şarkıcının son hali takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Hadise'nin bu halini çok beğenirken bir kısım da çok zayıfladığı için hoş görünmediğini belirtti.

Hadise’nin son hali bir kenarda dursun ’evlen benimle’ dansı tam bir olay! Mehmet Dinçerler ile evlilik arifesindeki Hadise ortalığı yıktı geçti

Öte yandan Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler geçen pazar birlikte sinemaya gitti.

Hadise’nin son hali bir kenarda dursun ’evlen benimle’ dansı tam bir olay! Mehmet Dinçerler ile evlilik arifesindeki Hadise ortalığı yıktı geçti

Yaz aylarında nikah masasına oturması beklenen ünlü çiftten Hadise, filmin sonundaki jenerik müziğiyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından "İçindeki çocuğu asla kaybetme, asla dans etmeyi bırakma" notuyla yayınlayarak takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin dansı kısa sürede çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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