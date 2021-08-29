Hadise’nin sahne kostümü sosyal medyaya damga vurdu! Yorumların ardı arkası kesilmedi ‘Yine donla çıkmış’
Hadise'nin sahne kostümü sosyal medyaya damga vurdu! Uzun bir aranın ardından konser veren ünlü şarkıcı Hadise'nin cesur sahne kıyafeti sosyal medyaya damga vurdu. Konser için oldukça iddialı bir kıyafet seçen şarkıcıya, sosyal medyada tepki yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise'nin her konserinde kendini tekrarladığını belirterek eleştirdi. Bazıları ise şarkıcının tarzını fazla iddialı bularak tepki gösterdi. İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medyada tepki çeken sahne kostümü...
29.08.2021 01:38
- Son Güncelleme: 29.08.2021 01:39
Sevilen şarkılarıyla hem coşan hem coşturan şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Ancak ünlü şarkıcının sahne kıyafeti konsere gölge düşürdü.