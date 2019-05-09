Hadise'nin küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz ilk kez konuştu!
Ünlü şarkıcı Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün arası anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi sonrası açılmıştı. Aralarında yaşanan bu gerginlik, abla - kardeşin iş hayatına da yansımış, ortaklıkları tamamen bitmişti. Kardeşi Hadise ile aralarındaki sorunları çözen Hülya Açıkgöz bu olaylarda sonra ilk kez konuştu.
09.05.2019 13:37
- Son Güncelleme: 09.05.2019 13:37
Anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi sonrasında araları açılan Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz, barıştı.
Ünlü şarkıcı Hadise ile kardeşleri Hülya Açıkgöz ile Derya Açıkgöz'ün araları, anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi sonrasında bozulmuştu.
Aralarındaki para kavgaları yüzünden annelerinin intihar ettiği iddia ediliyordu. Bu olaydan sonra kardeşler, birlikte çalışmama kararı almıştı.
"ONU SAHİPLENMEK LAZIM"
Hadise ile arasındaki problemleri çözen Hülya Açıkgöz, suskunluğunu bozdu. Kardeşiyle küs olmadığını belirten Hülya Açıkgöz, şunları söyledi:
"Küslük yok, biz kardeşiz… İş anlamında ayrıldık ama kardeş olarak biriz. Kardeşler olarak yeni bir yön çizdik. Hadise diye bir kardeşim var benim Türkiye'nin popstarı, onu da sahiplenmek lazım."