Hadise'nin kız isteme merasimi bu akşam gerçekleşiyor! Büyük gün geldi çattı damat Mehmet Dinçerler ailesi ile hazırlıkta...
Hadise'nin kız isteme merasimi bu akşam gerçekleşiyor! Büyük gün geldi çattı. Ocak ayında Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler ailesi ile birlikte bu akşam Hadise'nin evine kız istemeye gidecek. Merakla beklenen Hadise - Mehmet Dinçerler çiftinin düğünü yaklaşıyor. Hadise'nin Göktürk'teki evine gidecek olan Mehmet Dinçerler ailesi ile yoğun bir tempoya girdi. Tüm geleneklerin yerine getirileceği geceden görüntüler gündeme bomba gibi düşecek.
15.03.2022 12:26 - Son Güncelleme: 15.03.2022 12:30
BÜYÜK GÜN GELDİ ÇATTI
Hadise'nin kız isteme merasimi bu akşam gerçekleşiyor! Damat Mehmet Dinçerler ailesi ile hazırlıkta...