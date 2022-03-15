Vav TV İzle
Haberler Magazin Hadise'nin kız isteme merasimi bu akşam gerçekleşiyor! Büyük gün geldi çattı damat Mehmet Dinçerler ailesi ile hazırlıkta...

Hadise'nin kız isteme merasimi bu akşam gerçekleşiyor! Büyük gün geldi çattı damat Mehmet Dinçerler ailesi ile hazırlıkta...

Hadise'nin kız isteme merasimi bu akşam gerçekleşiyor! Büyük gün geldi çattı. Ocak ayında Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler ailesi ile birlikte bu akşam Hadise'nin evine kız istemeye gidecek. Merakla beklenen Hadise - Mehmet Dinçerler çiftinin düğünü yaklaşıyor. Hadise'nin Göktürk'teki evine gidecek olan Mehmet Dinçerler ailesi ile yoğun bir tempoya girdi. Tüm geleneklerin yerine getirileceği geceden görüntüler gündeme bomba gibi düşecek.

15.03.2022 12:26 - Son Güncelleme: 15.03.2022 12:30
Hadise’nin kız isteme merasimi bu akşam gerçekleşiyor! Büyük gün geldi çattı damat Mehmet Dinçerler ailesi ile hazırlıkta...

BÜYÜK GÜN GELDİ ÇATTI

Hadise'nin kız isteme merasimi bu akşam gerçekleşiyor! Damat Mehmet Dinçerler ailesi ile hazırlıkta...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’nin kız isteme merasimi bu akşam gerçekleşiyor! Büyük gün geldi çattı damat Mehmet Dinçerler ailesi ile hazırlıkta...

Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine gidecek olan Mehmet Dinçerler, tüm gelenekleri yerine getirecek.

Hadise’nin kız isteme merasimi bu akşam gerçekleşiyor! Büyük gün geldi çattı damat Mehmet Dinçerler ailesi ile hazırlıkta...

Hürriyet'in haberine göre; Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün bu tören için bir süre önce Belçika'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Hadise’nin kız isteme merasimi bu akşam gerçekleşiyor! Büyük gün geldi çattı damat Mehmet Dinçerler ailesi ile hazırlıkta...

YÜZÜĞÜ OLAY OLMUŞTU
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı.

Hadise’nin kız isteme merasimi bu akşam gerçekleşiyor! Büyük gün geldi çattı damat Mehmet Dinçerler ailesi ile hazırlıkta...

Ünlü şarkıcı Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile Boğaz'da lüks bir düğün planlıyor...

SON DAKİKA