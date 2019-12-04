GaleriMagazin

Hadise'nin eski fotoğrafı olay oldu! Hayranları gözlerine inanamadı...

Başarılı popçu Hadise, yaptığı her paylaşımla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Son döneme şarkıları ve yaptığı danslarla gündem vuran ünlü popçu Hadise, bu kez eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'nin o halini görenler tanıyamadı... İşte Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

04.12.2019 05:14 - Son Güncelleme: 04.12.2019 05:17
Hadise'nin eski fotoğrafı olay oldu! Hayranları gözlerine inanamadı...

Hadise son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme oturdu.

Hadise'nin eski fotoğrafı olay oldu! Hayranları gözlerine inanamadı...

Adından sıkça söz ettiren ve sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü popçu bu kez cesur pozlarıyla değil de eski fotoğraflarıyla olay oldu.

Hadise'nin eski fotoğrafı olay oldu! Hayranları gözlerine inanamadı...

Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'yi görenler tanıyamıyor.

Hadise'nin eski fotoğrafı olay oldu! Hayranları gözlerine inanamadı...

İşte Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

Hadise'nin eski fotoğrafı olay oldu! Hayranları gözlerine inanamadı...

Hadise

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Arka Sokaklar dizisinin 'Murat Komiser'iydi... Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Arka Sokaklar dizisinin 'Murat Komiser'iydi... Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi!