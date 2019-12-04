Hadise'nin eski fotoğrafı olay oldu! Hayranları gözlerine inanamadı...
Başarılı popçu Hadise, yaptığı her paylaşımla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Son döneme şarkıları ve yaptığı danslarla gündem vuran ünlü popçu Hadise, bu kez eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'nin o halini görenler tanıyamadı... İşte Hadise ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...
04.12.2019 05:14
- Son Güncelleme: 04.12.2019 05:17
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