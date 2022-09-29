Hadise'nin boşanma nedeni belli oldu! Mehmet Dinçerler ve ailesi o görüntülere tepki gösterdi: "Nasıl yaparsın, evlisin sen!"

"YANINDA OLMA İSTEKLERİM KARŞILIKSIZ BIRAKILDI"

4.5 ay önce sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabını açtıktan sonra Dinçerler, cephesinde sosyal medyaya bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Önce Dinçerler, ünlü şarkıcının, "Sanat hayatıma yönelik kıskançlıklarından dolayı kısıtlamalarda bulunmaya başladığı" sözlerine cevap verdi. Dinçerler, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede, "Son aylardaki konserlerinde ve çalışma ortamlarında, yanında olma isteklerim karşılıksız bırakıldı. Sahnede yaptığı şovlarıyla ilgili paylaşımlarının, kendisine karşı kamuoyunda bir algı oluşturmak üzere tasarlandığı düşüncesi doğmuştur" ifadelerini kullandı.