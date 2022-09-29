Hadise'nin boşanma nedeni belli oldu! Mehmet Dinçerler ve ailesi o görüntülere tepki gösterdi: "Nasıl yaparsın, evlisin sen!"
Hadise'nin boşanma nedeni belli oldu! Mehmet Dinçerler ve ailesi o görüntülere tepki gösterdi. 4.5 aylık evliliklerini bitirme kararı alan çiftten Dinçerler, boşanma haberlerinin gündemde yer almasının ardından sosyal medya hesabını kapatmıştı. Hesabı geri açan Mehmet Dinçerler, Rodos'ta bir partide keyifsiz halleriyle gündeme gelmiş ardından da Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir mekanda görüntüleri sızmış ortalık karışmıştı. "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası görülecek. Peki Hadise ile Mehmet Dinçerler neden boşanıyor? İşte gündeme bomba gibi düşen ayrılığın perde arkası...
"NASIL YAPARSIN, EVLİSİN SEN!"
Hadise'nin boşanma nedeni belli oldu! Mehmet Dinçerler ve ailesi o görüntülere tepki gösterdi.
Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile eleştirilen Dinçerler, sosyal medya hesaplarını kapatıp arkadaş grubu ile soluğu Rodos'ta aldı. Keyifsiz olan Mehmet Dinçerler, plajdaki eğlenceye katılmak yerine güneşlenmeyi tercih etti.
Tatildeki hareketiyle adından söz ettiren Mehmet Dinçerler daha fazla dayanamadı ve kapattığı Instagram hesabını geri açtı.
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Aşkları 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı. "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise, Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 16:00'da hakim karşısına çıkacak.
"YANINDA OLMA İSTEKLERİM KARŞILIKSIZ BIRAKILDI"
4.5 ay önce sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabını açtıktan sonra Dinçerler, cephesinde sosyal medyaya bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Önce Dinçerler, ünlü şarkıcının, "Sanat hayatıma yönelik kıskançlıklarından dolayı kısıtlamalarda bulunmaya başladığı" sözlerine cevap verdi. Dinçerler, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede, "Son aylardaki konserlerinde ve çalışma ortamlarında, yanında olma isteklerim karşılıksız bırakıldı. Sahnede yaptığı şovlarıyla ilgili paylaşımlarının, kendisine karşı kamuoyunda bir algı oluşturmak üzere tasarlandığı düşüncesi doğmuştur" ifadelerini kullandı.