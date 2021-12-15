Hadise'nin biricik aşkı Mehmet Dinçerler'in eski sevgililerine bakın! Aralarında yabancı yok hepsi ünlü isimler! Şarkıcı da var oyuncu da

Hadise ile aşk yaşadığı haberlerinden sonra gündemden düşmeyen Mehmet Dinçerler bu kez eski sevgilileri ile magazin dünyasını salladı. Ünlü çiftin bir süredir ciddi bir birliktelik içerisinde olduklarını bilmeyen yok. Hatta Hadise'nin biricik sevgilisinin sözünü dinleyerek eskisi gibi cesur kıyafetler giymediği iddia ediliyor. Dinçerler'in şarkıcıyı ailesiyle tanıştırması da 'evlilik yolunda attıkları ilk adım' olarak yorumlandı. Magazin dünyasının yakından tanıdığı iş insanının eski sevgililerine bakın.