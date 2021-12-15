Hadise'nin biricik aşkı Mehmet Dinçerler'in eski sevgililerine bakın! Aralarında yabancı yok hepsi ünlü isimler! Şarkıcı da var oyuncu da
Şimdilerde ünlü şarkıcı Hadise ile evlilik yolunda ilerleyen Mehmet Dinçerler'in eski sevgilileri bir hayli merak ediliyordu. Hande Erçel gibi oyuncuların yanı sıra Ece Seçkin gibi şarkıcılarda bir dönem aşk yaşayan Dinçerler'in listesi epey kabarık. Eski kız arkadaşlarının hepsi de ünlü isimler! Kimler var kimler. Ünlü bir kahve zincirinin Türkiye CEO'su olan Mehmet Dinçerler'in aşk defterine gelin gep birlikte göz atalım...
Hadise ile aşk yaşadığı haberlerinden sonra gündemden düşmeyen Mehmet Dinçerler bu kez eski sevgilileri ile magazin dünyasını salladı. Ünlü çiftin bir süredir ciddi bir birliktelik içerisinde olduklarını bilmeyen yok. Hatta Hadise'nin biricik sevgilisinin sözünü dinleyerek eskisi gibi cesur kıyafetler giymediği iddia ediliyor. Dinçerler'in şarkıcıyı ailesiyle tanıştırması da 'evlilik yolunda attıkları ilk adım' olarak yorumlandı. Magazin dünyasının yakından tanıdığı iş insanının eski sevgililerine bakın.
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir mutlu bir beraberlik yaşayan çiftin yakın zamanda evlenmesi bekleniyor.
Ünlü bir kahve zincirinin CEO'luğu görevini yürüten 33 yaşındaki isme magazin dünyası pek de yabancı olmadığı ortaya çıktı. Öyle ki Mehmet Dinçerler'in eski sevgililerini duyan şoke oldu.
ADI HANDE ERÇEL İLE ANILDI
Mehmet Dinçerler'in adı ilk kez ünlü oyuncu Hande Erçel'le yaşadığı aşk ile duyuldu. Çift iddiaya göre Dinçerler'in cimriliği nedeniyle ayrıldı.