Hadise'den Tülin Şahin'e destek! "Bu insanlık değil, iğrençlik! Yalnız değilsin Tülin’im..."

Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkarttığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. Benim önceliğimin mükemmel gözükmekten önce bir anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki 2. haftamda 'Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil' diyerek eve zorla iki tane bakıcı getirip bana şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti olduğunu söyledi. Ben bir çocuğun sahibi değil bir anneyim ve kızımın her şeyi ile ilgilenmek benim en önemli görevim.