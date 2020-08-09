Hadise'den Tülin Şahin'e destek! "Bu insanlık değil, iğrençlik! Yalnız değilsin Tülin’im..."
Ünlü manken ve sunucu Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlenmiş, bu evliliğinden Kasım 2019'da kızı Siena Leyla'yı kucağına almıştı. Tülin Şahin, Pedro de Noranha ile anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığın ardından büyük bir kriz patlak verdi. Portekizli iş adamı Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak "Tülin Sahin, bana kızımız Siena Leyla'yı göstermiyor" diyerek dava açmış, çiftin resmi olarak evlilik yapmadığı ortaya çıkmıştı. Sabah'ın haberi sonrası Tülin Şahin açıklama yaptı. Magazin gündemini sarsan açıklamaların ardından Hadise'den Tülin Şahin'e destek mesajı geldi.
Ünlü manken Tülin Şahin, geçtiğimiz yıl Nisan ayında iş adamı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini belirtmişti. Evlilik haberinin ardından ünlü manken hamile olduğunu duyurmuş, çift Kasım 2019'da da kızları Siena Leyla'yı kucaklarına almıştı. Ancak ünlü iş adamı geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurunca, çiftin resmi olarak evliliklerinin olmadığı ve anlaşamayarak ayrıldıkları ortaya çıktı. İş adamı Pedro de Noronha, yurt dışından sesli ve görüntülü olarak kızıyla görüşmek istediği, ancak aramalarına yanıt alamadığı gerekçesiyle Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
EŞİNİ DAVA ETMİŞTİ
Noronha, Şahin'in kızı ile görüşmesine engel olduğunu, kendisini kızlarının soyadını değiştirmekle tehdit ettiğini iddia etti. Mahkeme, iş adamının her ayın ilk yedi günü saat 12.00 ile 17.00 arasında anne ve bakıcısı eşliğinde kızıyla iletişim kurmasına karar verdi. Portekizli iş adamı, işleri nedeniyle Portekiz'e gittiğini, kızlarının annesiyle birlikte Türkiye'de kaldığını söyleyip ekledi: "Kızım için defalarca aradım ama yanıt alamadım." İfadelerini kullandı.
"Merhaba, Bugün güne aile hayatımla ilgili beni konuşmak mecburiyetinde bırakan son derece üzücü haberlerle uyandım. Kadına şiddeti konuştuğumuz bu günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda olmak bile inanın beni hem çok üzdü, hem de çok mahcup etti. Her kadının yaşayabileceği, ama başına gelmemesini umduğu bir hayal kırıklığının sonucunda Pedro ile olan ilişkimi Haziran ayında bitirme kararı aldım. Hamileliğim boyunca ve sonrasında farklı farklı şekillerde duygusal olarak yaralayıcı ağır eleştirilerin ve mükemmeliyetçi bir baskının altında kalmak beni bu karara itti.
Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkarttığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. Benim önceliğimin mükemmel gözükmekten önce bir anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki 2. haftamda 'Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil' diyerek eve zorla iki tane bakıcı getirip bana şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti olduğunu söyledi. Ben bir çocuğun sahibi değil bir anneyim ve kızımın her şeyi ile ilgilenmek benim en önemli görevim.