Hadise'den şoke eden paylaşım: Bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum...

HADİSE AŞKINI HAYKIRDI!

Hadise ise son hamlesiyle adeta iddiaları yalanladı. Şarkıcı, ünlü bir aşk filminden İngilizce olarak, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben ... Her gün" sözlerini paylaştı. Hadise'nin bu paylaşımı aşk ilanı olarak yorumlandı.