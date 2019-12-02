GaleriMagazin

Hadise'den müjdeli paylaşım! Bebek geldi annesiyle arası düzeldi...

Hadise, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile ailelerine katılan bebeğin annesiyle arasındaki buzları erittiğini gözler önüne serdi. 34 yaşındaki şarkıcı Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak küslüğün bittiğini duyurdu. Hadise'nin abisinin çocuğu, ailedeki buzların erimesini sağladı. Hadise, mutluluğunu bakın hangi sözlerle paylaştı...

02.12.2019 10:34 - Son Güncelleme: 02.12.2019 11:54
Hadise'den müjdeli paylaşım! Bebek geldi annesiyle arası düzeldi...

Hadise, kız kardeşleri ve annesi ile bir süredir kavgalıydı. Geçen yıl Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım sonrasında annesi sert tepki gösterdi ve Hadise bir anda yalnız kaldı. Annesi ile küs olan ünlü sanatçı yaşadığı sıkıntılı süreci, geçen hafta bir yarışmacının ailesini görünce ortaya serdi. Sesini beğendiği genç kız için dönen Hadise, onun kuliste bekleyen annesini ve ağabeyini görünce kendini tutamadı.

Hadise'den müjdeli paylaşım! Bebek geldi annesiyle arası düzeldi...

Bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Hadise ondan bir haber beklediğini söyleyerek şunları anlattı:

"Abim var, şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım orada olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum"

Hadise'den müjdeli paylaşım! Bebek geldi annesiyle arası düzeldi...

BEBEK GELDİ ANNESİYLE ARASI DÜZELDİ

Hadise, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile ailelerine katılan bebeğin annesiyle arasındaki buzları erittiğini gözler önüne serdi. Güzel şarkıcı annesiyle çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak küslüğün bittiğini duyurdu. Hadise'nin bu fotoğrafın üzerine nazar boncuğu, bebek ve kalp emojileri koyduğu görüldü.

Hadise'den müjdeli paylaşım! Bebek geldi annesiyle arası düzeldi...

Pelin Karahan

Hadise'den müjdeli paylaşım! Bebek geldi annesiyle arası düzeldi...

Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İzel genç meslektaşıyla gecelerde yakalandı! Son hali ağızları açık bıraktı
İzel genç meslektaşıyla gecelerde yakalandı! Son hali ağızları açık bıraktı