Hadise'den müjdeli paylaşım! Bebek geldi annesiyle arası düzeldi...

Bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Hadise ondan bir haber beklediğini söyleyerek şunları anlattı:

"Abim var, şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım orada olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum"