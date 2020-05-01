RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise'den iddialı tempo! Karantina günlerinde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde bile...

Hadise karantina günlerinde ortaya çıkan aşkı Kaan Yıldırım ile gündemden düşmüyor. 34 yaşındaki Hadise, bir kendi bir sevgilisinin evi derken sonunda yakalandı. Geçtiğimiz günlerde kendi evinden Kaan Yıldırım'ın evine geçerken görüntülenen Hadise'nin boş durmadığı ortaya çıktı. Karantina sonrası sahnelere iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanan Hadise, evde vaktini bakın nasıl geçiriyor...

01.05.2020 12:57 - Son Güncelleme: 01.05.2020 13:16
Hadise'den iddialı tempo! Karantina günlerinde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde bile...

Corona virüs tedbirleri kapsamında karantinada olan Hadise, 23 Nisan'da başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından soluğu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde almış ve site girişinde objektiflere yakalanmıştı.

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Hadise'den iddialı tempo! Karantina günlerinde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde bile...

Corona virüs salgını nedeniyle 1,5 aylık süreçte 20'ye yakın konserini erteleyen Hadise'nin maddi kaybı, şimdilik 1 milyon TL'nin üzerinde. Peki uzun süredir evde olan ünlü popçunun karantina günleri nasıl geçiyor?

Hadise'den iddialı tempo! Karantina günlerinde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde bile...

Hadise, corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina sürecinde boş durmadı. 34 yaşındaki pop yıldızı, bir aydır her gün online 3 ders yapıyor.

Hadise'den iddialı tempo! Karantina günlerinde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde bile...

Posta'nın haberine göre; günde 3 ders yapan Hadise'nin programı şöyle:

Hadise'den iddialı tempo! Karantina günlerinde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde bile...

HADİSE'NİN AJANDASI!

1- Sabah pilates ve yogada.
2- Öğle dans dersi veriyor.
3- Akşama doğru şan ve repertuar çalışıyor. Bu tempo sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine gittiğinde de aksamıyor.

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