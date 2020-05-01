Hadise'den iddialı tempo! Karantina günlerinde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde bile...
Hadise karantina günlerinde ortaya çıkan aşkı Kaan Yıldırım ile gündemden düşmüyor. 34 yaşındaki Hadise, bir kendi bir sevgilisinin evi derken sonunda yakalandı. Geçtiğimiz günlerde kendi evinden Kaan Yıldırım'ın evine geçerken görüntülenen Hadise'nin boş durmadığı ortaya çıktı. Karantina sonrası sahnelere iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanan Hadise, evde vaktini bakın nasıl geçiriyor...
01.05.2020 12:57
- Son Güncelleme: 01.05.2020 13:16
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