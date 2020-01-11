Hadise yine işbaşında! Varını yoğunu yine giyimine döktü...

Hadise, 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerinde kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Dünyaca ünlü markaların modellerini tercih eden Hadise, Dolce Gabbana imzalı kostümüyle ilgi odağı oldu. Korseli, etek kısmı tüllü elbiseyi daha önce şarkıcı Katy Perry ve Emilia Clarke da tercih etmişti. Hadise'nin kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı!