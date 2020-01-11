Hadise yine işbaşında! Varını yoğunu yine giyimine döktü...
Hadise giyimi, kuşamı ile çok konuşulmaya devam ediyor. Son dönemde lüks markalı kıyafetleriyle hava atan popçu, önceki gün de işbaşındaydı. Yılbaşı'nda giydiği kırmızı elbise çok konuşulan Hadise yine kıyafetine servet harcadı. Güzel popçu, şık stiliyle de takipçilerinden övgüleri kaptı.
11.01.2020 12:39
- Son Güncelleme: 11.01.2020 12:46
Hadise, 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerinde kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Dünyaca ünlü markaların modellerini tercih eden Hadise, Dolce Gabbana imzalı kostümüyle ilgi odağı oldu. Korseli, etek kısmı tüllü elbiseyi daha önce şarkıcı Katy Perry ve Emilia Clarke da tercih etmişti. Hadise'nin kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı!
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