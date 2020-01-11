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Hadise yine işbaşında! Varını yoğunu yine giyimine döktü...

Hadise giyimi, kuşamı ile çok konuşulmaya devam ediyor. Son dönemde lüks markalı kıyafetleriyle hava atan popçu, önceki gün de işbaşındaydı. Yılbaşı'nda giydiği kırmızı elbise çok konuşulan Hadise yine kıyafetine servet harcadı. Güzel popçu, şık stiliyle de takipçilerinden övgüleri kaptı.

11.01.2020 12:39 - Son Güncelleme: 11.01.2020 12:46
Hadise yine işbaşında! Varını yoğunu yine giyimine döktü...

Stili için servet harcayan Hadise, yine kural bozmadı. Son dönemde lüks markalı kıyafetleriyle hava atan popçu, önceki gün de işbaşındaydı.

Hadise yine işbaşında! Varını yoğunu yine giyimine döktü...

Ünlü şarkıcı, tercihini bu kez de Fendi markasından yana kullandı. Hadise, yaklaşık 36 bin liralık şık kombiniyle verdiği pozları Instagram'da paylaştı. Güzel popçu, şık stiliyle de takipçilerinden övgüleri kaptı.

Hadise yine işbaşında! Varını yoğunu yine giyimine döktü...

Şu sıralara Hadise'nin giyimi kuşamı çok konuşuluyor.

Hadise yine işbaşında! Varını yoğunu yine giyimine döktü...

Hadise, 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerinde kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Dünyaca ünlü markaların modellerini tercih eden Hadise, Dolce Gabbana imzalı kostümüyle ilgi odağı oldu. Korseli, etek kısmı tüllü elbiseyi daha önce şarkıcı Katy Perry ve Emilia Clarke da tercih etmişti. Hadise'nin kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı!

Hadise yine işbaşında! Varını yoğunu yine giyimine döktü...

HADİSE'NİN GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİNİN FİYATI

. Hadise'nin kıyafetinin fiyatının 3 bin dolar (18 bin TL) olduğu öğrenildi.

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