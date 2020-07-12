Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise - Kaan aşkının mimari Seda Bakan açıkladı!
Hadise - Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ederken, evlilik iddiaları yerini korumaya devam ediyor. Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla kenara sıkıştı. Yeni anne olan Seda Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evleneceği yönündeki iddialara bakın nasıl yanıt verdi...
Hadise - Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak magazin gündeminde yerini alan güzel oyuncu Seda Bakan, fena köşeye sıkıştı. İlk bebeğini kucağına aldıktan sonra ekranlardan uzak kalan Seda Bakan, önceki gün basın mensuplarıyla sohbet etti. Sohbet ederken maskesini çıkarmamaya ve mesafesini korumaya özen gösteren başarılı oyuncu, Kaan Yıldırım ve Hadise ilişkisi hakkında konuştu.
Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla ne yapacağını bilemedi. İkiliyi kendisinin tanıştırdığı konusunda yorum yapmak istemeyen ama sözlerini seçemeyerek adeta iddiaları doğrulayan Seda Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evlilik yolundaki adımları hakkında da konuştu.