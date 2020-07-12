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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise - Kaan aşkının mimari Seda Bakan açıkladı!

Hadise - Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ederken, evlilik iddiaları yerini korumaya devam ediyor. Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla kenara sıkıştı. Yeni anne olan Seda Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evleneceği yönündeki iddialara bakın nasıl yanıt verdi...

12.07.2020 11:31 - Son Güncelleme: 12.07.2020 11:36
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise - Kaan aşkının mimari Seda Bakan açıkladı!

Hadise - Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak magazin gündeminde yerini alan güzel oyuncu Seda Bakan, fena köşeye sıkıştı. İlk bebeğini kucağına aldıktan sonra ekranlardan uzak kalan Seda Bakan, önceki gün basın mensuplarıyla sohbet etti. Sohbet ederken maskesini çıkarmamaya ve mesafesini korumaya özen gösteren başarılı oyuncu, Kaan Yıldırım ve Hadise ilişkisi hakkında konuştu.

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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise - Kaan aşkının mimari Seda Bakan açıkladı!

Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla ne yapacağını bilemedi. İkiliyi kendisinin tanıştırdığı konusunda yorum yapmak istemeyen ama sözlerini seçemeyerek adeta iddiaları doğrulayan Seda Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evlilik yolundaki adımları hakkında da konuştu.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise - Kaan aşkının mimari Seda Bakan açıkladı!

"EVLİLİKTE KERAMET VAR"

"İnsanlar bir şekilde yuva kurmak istiyorlarsa kursunlar, tavsiye ediyorum" diyen Bakan, "Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var" ifadeleriyle çağrısını da iletti.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise - Kaan aşkının mimari Seda Bakan açıkladı!

Peki evlilik yolunda ilerlediği iddia eden ilişkide Hadise ile Kaan Yıldırım arasındaki yaş farkı nedir? İşte ilişkinin başından bu yana dikkat çeken yaş detayı...

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise - Kaan aşkının mimari Seda Bakan açıkladı!

EZGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988

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