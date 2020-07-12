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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise - Kaan aşkının mimari Seda Bakan açıkladı!

Hadise - Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ederken, evlilik iddiaları yerini korumaya devam ediyor. Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla kenara sıkıştı. Yeni anne olan Seda Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evleneceği yönündeki iddialara bakın nasıl yanıt verdi...

12.07.2020 11:31 - Son Güncelleme: 12.07.2020 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





