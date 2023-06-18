Hadise ve Murda sarmaş dolaş! Önce dansları olay oldu sonra hızını alamadı ve 'seni çok seviyorum' diye haykırdı: "Kordan bir ateş...."
Hadise ve Murda sarmaş dolaş! Önce dansları olay oldu sonra hızını alamadı ve 'seni çok seviyorum' diye haykırdı. Son dönemde özel hayatı, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Murda ile partnerliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Birlikte düet yapan ikili arasında aşk iddiaları her geçen gün daha da çok konuşuluyor. Çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Hadise ile Murda'nın sahne performansı gündeme bomba gibi düştü. İşte Murda'nın Hadise'ye 'Seni çok seviyorum' dediği o anlar ve Hadise'nin Murda ile dansı...
"KORDAN BİR ATEŞ...."
Hadise ve Murda sarmaş dolaş! Önce dansları olay oldu sonra hızını alamadı ve 'seni çok seviyorum' diye haykırdı.
Hadise ile Murda magazin gündeminden düşmüyor. Mehmet Dinçerler ile boşanma nedeni olarak gösterilen Murda ile yeni projeler gerçekleştiren Hadise konser performansı ile gündeme bomba gibi düştü.
Murda ile sahne alan Hadise partneri ile samimi dansı ve göz göze söylediği şarkılarla gündeme geldi.
Sarmaş dolaş dans eden ikiliden Murda bir ara Hadise'ye "Seni sevdiğimi söylemiş miydim ben?" dedi ve "Seni çok seviyorum" diye bağırdı. O anlar ikilinin hayranlarının konser alanındaki coşkusuyla dikkat çekti.
KOL SAATİ DETAYI!
Hadise'nin kolundaki saat Murda'nın da kolunda görüldü. Ardından Murda ile birlikte Yeniköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülenen Hadise, Sabah'ın haberine göre; sosyal medya hesabından paylaştığı ve aynısından Murda'da da olan saat paylaşımı ile ilgili soruları yanıtlamadı.