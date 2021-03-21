Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik yolunda! Hamaratlığını konuşturdu yetmedi bir de aşk pozu geldi!

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik yolunda! Sevgilisi Kaan Yıldırım için mutfağa giren ve hünerlerini sergileyen Hadise, pişirdiği kek ve böreklerle hamaratlığını konuşturdu. Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ı "Hekimoğlu" dizisinin setinde giderken, pişirdiği kek ve börekleri de yanında götürdü. Ünlü şarkıcının set çalışanlarına da ikram ettiği kek ve börekler, dakikalar içinde tükendi. Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlilik arifesinde olduğu iddia edilen ve ailelerinin de bu evliliğe onayı olduğu bilinen çift hakkında 'Sürpriz bir şekilde nikah masasında görürseniz şaşırmayın' yorumları kulislerde dolaşıyor.

21.03.2021 16:42 - Son Güncelleme: 21.03.2021 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





