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Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik yolunda! Hamaratlığını konuşturdu yetmedi bir de aşk pozu geldi!

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik yolunda! Sevgilisi Kaan Yıldırım için mutfağa giren ve hünerlerini sergileyen Hadise, pişirdiği kek ve böreklerle hamaratlığını konuşturdu. Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ı "Hekimoğlu" dizisinin setinde giderken, pişirdiği kek ve börekleri de yanında götürdü. Ünlü şarkıcının set çalışanlarına da ikram ettiği kek ve börekler, dakikalar içinde tükendi. Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlilik arifesinde olduğu iddia edilen ve ailelerinin de bu evliliğe onayı olduğu bilinen çift hakkında 'Sürpriz bir şekilde nikah masasında görürseniz şaşırmayın' yorumları kulislerde dolaşıyor.

21.03.2021 16:42 - Son Güncelleme: 21.03.2021 16:51
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik yolunda! Hamaratlığını konuşturdu yetmedi bir de aşk pozu geldi!

İlişkilerinde 1 yılı geride bırakan oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise'nin evlilik yolunda emin adımlarla ilerlediği iddia ediliyor. Aşklarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ı "Hekimoğlu" dizisinin setinde ziyaret etti.Ziyaret öncesi mutfağa girip tüm hünerlerini sergileyen Hadise, pişirdiği kek ve börekleri yanında götürdü. Ünlü şarkıcının set çalışanlarına da ikram ettiği kek ve börekler, dakikalar içinde tükendi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik yolunda! Hamaratlığını konuşturdu yetmedi bir de aşk pozu geldi!

Hafta sonu pozlarıyla bilinen ünlü çift, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla bir kez daha kendilerinden söz ettirdi.

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik yolunda! Hamaratlığını konuşturdu yetmedi bir de aşk pozu geldi!

Evlilik yolunda ilerleyen çift gündemden düşmezken, ailelerin de ilişkiyi desteklediği iddia ediliyor.

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik yolunda! Hamaratlığını konuşturdu yetmedi bir de aşk pozu geldi!

Hatta geçtiğimiz Haziran'da Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ressam ablasının sergisini sosyal medya hesabından paylaşmış, ikilinin yakınlığı "Hadise kaleyi içten fethetti" dedirtmişti.

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik yolunda! Hamaratlığını konuşturdu yetmedi bir de aşk pozu geldi!

Hadise'nin oyuncu aşkı Kaan Yıldırım kendisini sette ziyaret eden minik yeğeni ile geçtiğimiz hafta bir paylaşımda bulundu. Hadise ile ilişkisinde evlilik yolunda hızla ilerleyen Kaan Yıldırım'ın yeğeni ile fotoğrafını görenler "Kucağına çok yakıştı" yorumlarında bulundu.