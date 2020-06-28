Hadise son haliyle şoke etti! Bir deri bir kemik kalan Hadise eridi!
Hadise Instagram paylaşımları ile şoke etti. Kaan Yıldırım ile 5 aydır aşk yaşayan Hadise, yeni tarızyla dikkat çekerken, verdiği kilolarla herkesi şaşkına çevirdi. Kendisinden 1 yaş küçük oyuncu sevgilisi ile karantina günlerinin en çok konuşulan ismi olan Hadise, tam 8 kilo verdi. İşte değişimiyle şaşırtan Hadise'nin son hali...
28.06.2020 18:07
- Son Güncelleme: 28.06.2020 18:25
Kardeşi Derya Açıkgöz ile sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Hadise, son haliyle şaşırttı. Kaan yıldırım ile uzun bir süredir aşk yaşayan 34 yaşındaki popçu, karantina döneminde adeta eridi. Son günlerde yeni tarzı ile dikkat çeken Hadise, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafında zayıflığı ile dikkat çekti. İşte Hadisenin ve diğer ünlü isimlerin şaşırtan değişimleri...
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